Для создания возможности скоростного доступа к сети интернет на территории города Киева запланировано строительство сети Wi-Fi.

Для этого распоряжением КГГА предусмотрено проведение соответствующих конкурсов по привлечению инвесторов.

По информации Департамента экономики и инвестиций, концепция проекта предусматривает построение интегрированной сети для предоставления мультисервисных услуг путем размещения точек доступа (Wi-Fi) на объектах коммунальной собственности столичной общины – нежилых домах, инженерных и других сооружениях, передает пресс-служба КГГА.

Заказчиком строительства определено специализированное коммунальное предприятие Киевтелесервис. Подготовительные (прединвестиционные) работы будет осуществлять коммунальное предприятие Киевское инвестиционное агентство.

Реализация проекта позволит гостям и жителям Киева свободно пользоваться скоростным интернетом в парках и на улицах города, независимо от мобильных операторов или состояния счета.

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Напомним, что в рамках инициативы Kyiv Smart City с 2017 года начато строительство сети Wi-Fi в туристических местах столицы. На сегодня уже на 11 локациях бесплатный доступ к сети интернет. Речь идет о Андреевском спуске, Контрактовой, Михайловской, Софийской и Почтовой площади, Майдане Независимости, парке Шевченко, Золотых Воротах, Дворце спорта, Дворце Украина и НСК Олимпийский. Точка доступа называется KyivSmartCity.

Объявления инвестиционного конкурса по привлечению инвестора будет опубликовано на официальном портале Киева и в печатном издании Крещатик Киев.