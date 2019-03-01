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Факты / Украина

Кремль дает полгода: главарь “ЛНР” Пасечник смертельно болен

Кремль ищет замену главарю боевиков “ЛНР” Леониду Пасичнику из-за его смертельной болезни.

Кремль дает полгода: главарь “ЛНР” Пасечник смертельно болен

Главарь боевиков “ЛНР” Леонид Пасечник смертельно болен.

Кремль дает ему полгода, и ищет новую марионетку для Луганска.

Такую информацию сообщает ЛигаБизнесИнформ со ссылкой на собственные источники.

Среди возможных кандидатов на замену – снятый ранее Игорь Плотницкий или “министр иностранных дел ЛНР” Владислав Дейнего.

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Из эфира местных телеканалов луганский главарь действительно неожиданно исчез.

Напомним, Кремль назначил Пасечника после побега предшественника Плотницкого.

Фото: БезТабу

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