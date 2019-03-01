За год блины на Масленицу 2019, которая начнется 4 марта, подорожали на 7%, или на 4,8 грн – с 66,8 до 71,6 грн.

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко подсчитал, как подорожали продукты для приготовления блинов по стандартному рецепту: 1 л молока, четыре яйца, 100 г сливочного масла, 500 г муки, 50 г сахара, 5 г соли и 200 г сметаны.

Как изменились цены на продукты для блинов на Масленицу 2019:

Молоко – 1 литр (рост на 9% – с 22 до 23,9 грн).

Мука – 500 г (на 18% – с 4,8 до 5,7 грн).

Сметана – 200 г (на 13% – с 10,2 до 11,5 грн).

Масло сливочное – 100 г (на 11% – с 17,9 до 19,9 грн).

Яйца – 4 штуки (подешевели на 11% – с 1,1 грн до 9,9 грн).

Сахар – 50 г (цена снизилась на 12% – с 0,8 до 0,7 грн).

Читайте: Масленица: 7 самых вкусных начинок для блинов

Кстати, мы уже писали о том, как пережить Масленицу без последствий для фигуры.

Фото: Рixabay.com