За год блины на Масленицу 2019, которая начнется 4 марта, подорожали на 7%, или на 4,8 грн – с 66,8 до 71,6 грн.
Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко подсчитал, как подорожали продукты для приготовления блинов по стандартному рецепту: 1 л молока, четыре яйца, 100 г сливочного масла, 500 г муки, 50 г сахара, 5 г соли и 200 г сметаны.
Как изменились цены на продукты для блинов на Масленицу 2019:
Молоко – 1 литр (рост на 9% – с 22 до 23,9 грн).
Мука – 500 г (на 18% – с 4,8 до 5,7 грн).
Сметана – 200 г (на 13% – с 10,2 до 11,5 грн).
Масло сливочное – 100 г (на 11% – с 17,9 до 19,9 грн).
Яйца – 4 штуки (подешевели на 11% – с 1,1 грн до 9,9 грн).
Сахар – 50 г (цена снизилась на 12% – с 0,8 до 0,7 грн).
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Фото: Рixabay.com