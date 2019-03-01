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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Миссия МВФ едет в Украину

Техническая миссия МВФ в составе нескольких специалистов будет работать в Украине с 5 по 13 марта.

МВФ

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йост Люнгман, передает УНИАН.

По его словам, эксперты Фонда прибудут в Киев для обсуждения событий в экономической сфере и прогресса в направлении внедрения реформаторских мер, предусмотренных программой stand-by с Украиной.

Читайте: Меморандум с МВФ: Украина должна отказаться от накопительных пенсий в 2019

Напомним, МВФ утвердил новую программу stand-by для Украины объемом $3,9 млрд. Украина получила первый транш по новой программе в объеме $1,4 млрд 21 декабря. Получение еще двух траншей МВФ по $1,3 млрд ожидается в мае и ноябре 2019 года.

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