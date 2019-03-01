Техническая миссия МВФ в составе нескольких специалистов будет работать в Украине с 5 по 13 марта.
Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йост Люнгман, передает УНИАН.
По его словам, эксперты Фонда прибудут в Киев для обсуждения событий в экономической сфере и прогресса в направлении внедрения реформаторских мер, предусмотренных программой stand-by с Украиной.
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Напомним, МВФ утвердил новую программу stand-by для Украины объемом $3,9 млрд. Украина получила первый транш по новой программе в объеме $1,4 млрд 21 декабря. Получение еще двух траншей МВФ по $1,3 млрд ожидается в мае и ноябре 2019 года.
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