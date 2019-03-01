В Киевской городской государственной администрации состоялась встреча с представителями инициативных групп киевлян, которые выступают против проблемных строек.

Из обнародованного списка в 53 объектах большинство документов получены до 2014 года. По львиной доле объектов Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля столицы в течение прошлого и позапрошлого года провел проверки, в результате которых отменены или градостроительные условия и ограничения, или документы на строительство, передает пресс-служба КГГА.

Это и строительство на Василия Порика, 18; на Андреевском спуске, 14-16; на ул. Цимбалив яр, 35; на ул. Мирной, 2/1; на просп. Победы, 138 и на Вознесенском спуске, 28-30.

По ряду объектов подготовлено и частично принято решение Киевсовета о расторжении договоров аренды земельных участков. В частности, на Андреевском спуске, 14-16; на ул. Ревуцкого, 8 на Осокорках; на ул. Цимбалив яр, а также на Ольшанской, 2-6.

Это говорит о системной работе городской власти в части противодействия незаконным стройкам.

Более того, сегодня для общения с киевлянами привлечены представители 6 департаментов КГГА и профильные заместители председателя.

– К большому сожалению, части участников не была интересна конструктивная работа над решением ситуации вокруг проблемных строек, зато интереснее стали отработки заказа и попытка политизации конфликтов, – отметил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

Он добавил, что также есть ряд объектов, в отношении которых городские власти пытаются втянуть в частноправовые конфликты и попытки монетизации протеста. Например, к кинотеатрам Кинопанорама и Украина городские власти отношения не имеет.

По результатам встречи даны поручения структурным подразделениям КГГА провести ряд дополнительных проверок, по результатам которых будут приняты действенные шаги для прекращения выявленных нарушений.

Департаменту по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля города Киева исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) провести (завершить) внеплановые проверки и принять меры реагирования в отношении объектов строительства по адресам:

пересечение Оболонского проспекта и ул. Маршала Малиновского в Оболонском районе г. Киева;

ул. Квитки Цисык, 64 (пересечение ул. Гамарника, 64 и ул. Селянской) в Оболонском районе г. Киева;

ул. Василия Порика, 18 в Подольском районе г. Киева;

ул. Русановская набережная, 3-А (фактическая – Русановская набережная, 3) в Днепровском районе г. Киева;

ул. Героев Обороны, 8 в Голосеевском районе г. Киева;

ул. Костанайская, 7 в Голосеевском районе г. Киева;

ул. Цимбалив Яр, 35 в Голосеевском районе г. Киева;

пер. Никольский (Январский), 7 в Печерском районе г. Киева;

ул. Столетова, 50-50-А, 52 в Голосеевском районе г. Киева;

ул. Мирная, 2/1 в Шевченковском районе г. Киева;

ул. Михаила Максимовича, 32, 34 в Соломенском и Голосеевском районах г..Киева;

ул. Перспективная, 7-А в Печерском районе г. Киева;

просп. Героев Сталинграда, 45, 45-А в Оболонском районе г. Киева;

просп. Броварской (ООО Галеон) в Днепровском районе г. Киева.

Обратиться в Департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции в городе Киеве по проведению (завершению) внеплановых проверок по объектам строительства по адресам:

ул. Жилянская, 68 в Голосеевском районе г. Киева;

ж/м Теремки-2 (ТМО Лико-Холдинг) (в пределах улиц Касияна, Маршала Конева, Ломоносова, Маршала Якубовского) в Голосеевском районе г. Киева;

ул. Старонаводницкая, 2-20 в Печерском районе г. Киева;

ул. Столетова, 50-50-А, 52 в Голосеевском районе г. Киева;

ул. Перспективная, 7-А в Печерском районе г. Киева;

ул. Мечникова, 11-А в Печерском районе г. Киева;

пересечение ул. Львовской и ул. Живописной в Святошинском районе г. Киева;

ул. Добробутна, 1 в Соломенском районе г. Киева.

Обратиться в Департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции в городе Киеве по проведению (завершению) проверок градостроительных условий и ограничений для проектирования строительства по объектам строительства по адресам:

ул. Василия Порика, 18 в Подольском районе г. Киева;

ул. Олеся Гончара, 55-Б в Шевченковском районе г. Киева;

ул. Андреевский спуск, 14-16 в Подольском районе г. Киева

ж/м Осокорки-Центральные (1, 2, 3, 4, 5, 6 микрорайоны) в Дарницком районе г. Киева;

ж/м Теремки-2 (ТМО Лико-Холдинг) (в пределах улиц Касияна, Маршала Конева, Ломоносова, Маршала Якубовского) в Голосеевском районе г. Киева;

ул. Генерала Жмаченко, 26 в Днепровском районе г. Киева;

ул. Мечникова, 11-А в Печерском районе г. Киева;

ул. Августина Волошина, 32-А в Соломенском районе г. Киева;

пересечение ул. Львовской и ул. Живописной в Святошинском районе г. Киева;

ул. Добробутна, 1 в Соломенском районе г. Киева.

Департаменту земельных ресурсов исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) решить вопрос кассационного обжалования судебных решений по возобновлении договоров аренды земельных участков по адресам:

ул. Жилянская, 96-А в Голосеевском районе г. Киева;

ул. Цимбалив Яр, 31 в Голосеевском районе г. Киева;

просп. Победы, 138 (МакДональдз) в Святошинском районе г. Киева.

Департаменту земельных ресурсов исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) провести проверку использования земельных участков по адресам и уплаты арендной платы:

Совские ставки в Голосеевском районе г. Киева;

ул. Августина Волошина, 32-А в Соломенском районе г. Киева;

ул. Героев Обороны, 8 в Голосеевском районе г. Киева;

ул. Вышгородская, 47-Ж в Подольском районе г. Киева;

ул. Цимбалив Яр, 35 в Голосеевском районе г. Киева;

пер. Лабораторный, 7 в Печерском районе г. Киева;

ул. Перспективная, 7-А в Печерском районе г. Киева;

урочище Горбачиха в Днепровском районе г. Киева;

ул. Крещатик, 23-Б в Печерском районе г. Киева;

ул. Бульварно-Кудрявская, 15-А в Шевченковском районе г. Киева;

ул. Генерала Жмаченко, 20 в Днепровском районе г. Киева;

ул. Дегтяревская, 25-А в Шевченковском районе г. Киева.

Департаменту земельных ресурсов исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) подготовить проекты решений Киевского городского совета о расторжении договоров аренды земельных участков по адресам:

ул. Василия Порика, 18 в Подольском районе г. Киева;

ж/м Теремки-2 (ТМО Лико-Холдинг) (в пределах улиц Касияна, Маршала Конева, Ломоносова, Маршала Якубовского) в Голосеевском районе г. Киева;

ж/м Воздвиженка (пересечение ул. Кожемяцкая, ул. Дегтярная и ул. Гончарная) в Подольском районе г. Киева;

ул. Ольшанская, 2-6 в Печерском районе г. Киева;

ул. Радужная, 65 (фактическая – ул. Радужная) в Днепровском районе г. Киева.

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Департаменту охраны культурного наследия исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) провести проверки соблюдения требований законодательства по охране памятников и в случае выявления нарушений принять меры реагирования по объектам строительства по адресам:

ул. Русановская набережная, 3-А (фактическая – Русановская набережная, 3) в Днепровском районе г. Киева;

ул. Олеся Гончара, 55-Б в Шевченковском районе г. Киева;

ул. Андреевский спуск, 14-16 в Подольском районе г. Киева;

ул. Вышгородская, 47-Ж в Подольском районе г. Киева;

ул. Костанайская, 7 в Голосеевском районе г. Киева;

ж/м Воздвиженка (пересечение ул. Кожемяцкая, ул. Дегтярная и ул. Гончарная) в Подольском районе г. Киева;

ул. Никольско-Слободская, 7-9 в Днепровском районе г. Киева;

ул. Михаила Грушевского, 4 лет. Б в Печерском районе г. Киева.

Управлению экологии и природных ресурсов исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) провести проверки соблюдения требований законодательства в области охраны природных ресурсов и в случае выявления нарушений принять меры реагирования по объектам строительства по адресам:

ул. Квитки Цисык, 34, 36 в Оболонском районе г. Киева;

Совские ставки в Голосеевском районе г. Киева;

ж/м Осокорки-Центральные (1, 2, 3, 4, 5, 6 микрорайоны) в Дарницком районе г. Киева;

ул. Русановская набережная, 3-А (фактическая – Русановская набережная, 3) в Днепровском районе г. Киева;

ул. Вышгородская, 47-Ж в Подольском районе г. Киева;

пересечение ул. Ильи Эренбурга и ул. Жилянской в ​​Голосеевском районе г. Киева.

К слову, в Киеве на улице Ярославской убрали незаконную наружную рекламу.