В общем САП и НАБУ занимались 106 производствами по статье о незаконном обогащении.

Незаконным обогащением около 30 нардепов могли заинтересоваться прокуроры и детективы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Антикоррупционного бюро, что теперь стало невозможным из-за отмены Конституционным судом соответствующей статьи УК Украины.

Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил в эфире украинского телеканала, передает Громадське.

Он сообщил, что в целом САП и НАБУ занимались 106 производствами по статье о незаконном обогащении, среди которых 65 дел расследовались, 37 – были закрыты, по 4 делам уже были направлены в суд обвинительные акты.

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Холодницкий подчеркнул, что не согласен с решением КС о том, что отмененная статья лишает фигурантов дел права на презумпцию невиновности.

Как известно, Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 368-2 Криминального кодекса, по которой привлекали к ответственности за незаконное обогащение.

На следующий день президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную Раду новый законопроект о наказании за незаконное обогащение.

Фото: orestligetka