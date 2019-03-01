С 2021 года украинцам и жителям стран, которые могут путешествовать в Европе без виз, придется получать разрешение на поездку в Шенгенскую зону.

Новые правила говорят о том, что гражданам стран, которые не являются членами ЕС, придется получить разрешение на поездку в государства так называемой Шенгенской зоны.

Начало работы системы запланировано на 2021 год. Благодаря ей страны смогут проводить дополнительную проверку граждан, которым не нужны визы для путешествия, а также потенциально опасных лиц.

Теперь жителям более чем 60 стран, среди которых и Украина, для поездки придется заполнять специальную электронную форму, в которой нужно указать свои личные данные, домашний адрес, контактную информацию, данные документа для путешествий и европейскую страну, которую вы собираетесь посетить.

Планируется, что за авторизацию путешественники будут платить 7 евро, однако лица в возрасте до 18 лет и после 70 лет не будут ее оплачивать.

После получения разрешения в одну из стран Шенгенской зоны, оно будет действительно еще три года или же до окончания срока действия проездного документа.

Во время заполнения заявки придется указать и приговоры за такие серьезные преступления, как терроризм, педофилия, торговля наркотиками, убийства, и т. д.

Также нельзя скрывать и факт пребывания в военных зонах.

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Автоматическая система проверит соответствующую заявку, чтобы определить, не используют ли для поездки потерянный или украденный документ, а также не выдавался ли ордер на арест указанного лица.

Планируется, что процедура будет занимать очень мало времени, однако на данный момент не известно сколько придется ждать разрешения на поездку.

Вручную формы будут проверять только в том случае, если путешественник был осужден за тяжелое преступление, ездил в зоны конфликтов или был выслан из страны специальным приказом.

В таком случае могут попросить предоставить дополнительные документы в течение 96 часов, после чего у страны, в которую вы собираетесь приехать, будет четыре недели, чтобы дать ответ.

К слову, Украина планирует ввести безвиз с Великобританией после ее выхода из ЕС.