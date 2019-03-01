Украинского политзаключенного Олега Сенцова в российской колонии 1 марта посетила адвокат Ольга Динзе.

Олег Сенцов сейчас чувствует себя нормально и достаточно сильно поправился, рассказала Динзе в комментарии Крым. Реалии.

– Как он пояснил, сейчас он хорошо питается и занимается спортом. Время он уделяет себе и творчеству, – рассказала адвокат.

По ее словам, Сенцов постоянно в работе: “они полдня ходят строем, полдня занимаются спортом и творчеством”.

Динзе также сказала, что он находится в казарме на 50-60 человек.

К слову, Олег Сенцов в конце 2018 года закончил новый роман и написал об этом в письме представителю Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирине Геращенко.

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Напомним, что 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных, которых содержат в российских тюрьмах. Он продолжал голодовку 145 дней. За это время он похудел на 12 кг, а его здоровье сильно пошатнулось: у украинского режиссера констатировали повреждение сердца, почек и печени.

Фото: Save Oleg Sentsov