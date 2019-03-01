В Евросоюзе выразили надежду, что в Украине проведут надлежащее расследование в связи с информацией о хищениях в оборонном секторе.

Евросоюз ожидает, что Украина проведет расследование в связи с информацией о хищениях в оборонном секторе и будет продолжать борьбу с коррупцией, сообщает Интерфакс-Украина.

ЕС считает, что украинские власти проведут расследование, ориентируясь на информацию о предполагаемых случаях коррупции и привлекут виновных к ответственности.

В Брюсселе добавили, что Украина провела много важных реформ, однако ее ждет еще много работы, в том числе и в борьбе с коррупцией.

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К слову, Верховная Рада приняла решение, благодаря которому Временная следственная комиссия сможет провести расследование касательно информации о хищениях в Укроборонпроме.