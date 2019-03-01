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Факты / Украина

Ученые нашли неожиданный вред от просмотра телевизора

У людей за 50 лет, которые смотрят телевизор ежедневно более 3,5 часов, могут начаться проблемы с языковой памятью.

Ученые нашли неожиданный вред от просмотра телевизора

Ухудшение когнитивных способностей и потеря словесной памяти – к таким последствиям у людей старше 50 лет приводит регулярный и продолжительный просмотр телевизора.

К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона, пишет Scientific Reports.

Исследователи выбрали для эксперимента 3600 людей, которые ранее не страдали деменцией или схожими проблемами.

В течение 6 лет, которые за ними наблюдали, у людей, смотревших телевизор более 3,5 часов в день, начали проявляться явные проблемы с языковой памятью.

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– Лабораторные эксперименты показали, что при просмотре телепередач мозг более “бдителен”, но менее сконцентрирован, – пояснил ученые Эндрю Степто.

Напомним, и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как музыка улучшает память и лечит депрессию.

Фото: alexey05

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