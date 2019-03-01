Украина может лишиться безвизового режима с Евросоюзом из-за отмены статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Это действие является нарушением международных обязательств.

Украина может лишиться безвизового режима с Евросоюзом из-за отмены статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Это действие является нарушением международных обязательств, заявили в международной организация по борьбе с коррупцией Transparency International.

В организации отметили, что статья 368-2 УК Украины возлагала бремя доказывания невиновности на сторону обвинения, а не на подозреваемого.

Также в Transparency International подчеркнули, что правительство Украины должно взять ответственность за дела о незаконном обогащении, которые будут закрыть из-за решения суда.

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Председатель правления организации Делия Рубио заявила, что если по данному вопросу не будет найдено решение, то есть вероятность заморозки безвиза с Евросоюзом и предоставления финансовой помощи от МВФ.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 368-2 Криминального кодекса, по которой привлекали к ответственности за незаконное обогащение.

На следующий день президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную Раду новый законопроект о наказании за незаконное обогащение.

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