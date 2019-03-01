Украина взяла в Deutsche Bank кредит на сумму €529 под неиспользованную часть гарантии Международного банка реконструкции и развития (МБРР, группа Всемирного банка).

Об этом сообщает Министерство финансов.

Кредит Украина получила двумя траншами: транш А – в размере €240 млн со сроком погашения четыре года и транш В – в размере €289 млн со сроком погашения 10 лет.

Таким образом по кредиту была использована вторая часть гарантии в сумме $375 млн в евровом эквиваленте из общей суммы гарантии Всемирного банка в размере $750 млн.

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Напомним, ВБ в декабре 2018 года одобрил предоставление Украине гарантий в размере $750 млн в качестве поддержки государственной политики. В том же месяце Украина привлекла у Deutsche Bank кредит на €349,3 млн.

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