Александр Вилкул поделился своим мнением об экономике Украины на встрече с рабочими завода Харькова.

Александр Вилкул посетил оборонное предприятие Харьковский машиностроительный завод ФЭД.

– Я за внеблоковый статус. Мы создадим в Украине сильную профессиональную армию, оснащённую последними новинками военной техники. Дадим заказы украинскому военно-промышленному комплексу. Поддержим отечественное машиностроение, отечественные высокоемкие, наукоемкие отрасли. Создадим здесь рабочие места с высокой заработной платой, а не будем покупать старье по всему миру. Сами будем экспортировать и зарабатывать на высокотехнологичной продукции, которая производится в Украине, – сказал Александр Вилкул, кандидат в президенты от Оппозиционного Блока во время встречи с рабочими Харьковского завода ФЭД.

Он отметил, что открыто выступает против планов правительства закупать за огромные деньги из госбюджета вооружение за границей.

– Надо повышать уровень отечественного ВПК, обеспечивать работой и зарплатой украинских рабочих и ученых, а не делать все это для иностранцев. Более того, уровень квалификации наших машиностроителей позволяет делать высококачественную современную военную технику и успешно продавать ее заграницу, – сказал политик.

Оппозиционер подчеркнул, что за последние десятилетия в мире именно машиностроение является локомотивом экономического роста. От него зависит техническое состояние других сфер экономики, а следовательно – благосостояние населения.

В среднем, одно рабочее место в машиностроении обеспечивает 8-10 рабочих мест в смежных отраслях. В начале 2010-х годов в Германии и Японии на машиностроение приходилось более 50% промышленности, в Китае – более 30%. С 2003 года доля машиностроения в промышленной структуре в Украине снизилась с 8,6% до 6,4%.

– Непрофессионализм власти уничтожает машиностроение как “локомотив” промышленного развития страны. Украина превращается в кладбище заводов, в отсталую аграрную страну с нищими людьми, количество которых постоянно уменьшается, – сказал Вилкул.

После 2014 года машиностроение в Украине переживает кризис, связанный с остановкой программ модернизации производства и массовым выездом квалифицированных работников на заработки за рубеж.

– Наше предприятие работает в области авиации. За последние три года в Украине не выпущено ни одного самолета. О чем тут можно говорить? На сегодняшний день зарубежные рынки, исключая традиционный российский, являются нашими основными источниками дохода. К сожалению, внутренний рынок очень сильно упал. Поэтому новые рынки, которые мы для себя открыли – рынок Южной Кореи, Франции, Европы, Чехии, Канады, позволяют сегодня устойчиво стоять экономически, – сказал председатель правления АО ФЭД Виктор Попов.

Александр Вилкул прошел путь от рабочей специальности до одного из руководителей государства. Как представитель промышленности он как никто знает проблемы производственников.

Для преодоления кризиса в промышленности Вилкул разработал и подал в Верховную Раду пакет законопроектов “Новая индустриализация”. Цель этих предложений – восстановление промышленности, в первую очередь высокотехнологической, и экономическое развитие страны. Однако власть блокирует эти инициативы.

Среди законопроектов, поданных в Верховную Раду: №2195а – О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины; №2557а – Об Украинском государственном банке развития; №6201 – О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины; №6338 – О некоторых вопросах списания и реструктуризации задолженности предприятий самолетостроительной промышленности, судостроительной промышленности и космической отрасли перед бюджетами и социальными фондами и обеспечения их финансового оздоровления; №9472 – О моратории на проведение проверок предпринимателей контролирующими органами; №4279 – О внесении изменений в закон Украины “О занятости населения” и другие.

Напомним, что ранее украинские шахтеры поддержали кандидата в президенты Александра Вилкула.