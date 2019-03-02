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Факты / Украина

Погода в Украине на сегодня, 2 марта (КАРТА)

2 марта в Украине без осадков, лишь в восточных и Сумской областях, ночью и в Карпатском регионе местами небольшой снег.

погода в Украине

Прогноз погоды на сегодня, 2 марта, публикует Укргидрометцентр.

В Украине ожидается сухая погода. В восточных и Сумской областях, ночью и в Карпатском регионе местами небольшой снег.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

На Закарпатье и крайнем юге ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве ожидается солнечная погода без осадков, температура воздуха от 1° мороза до 1° тепла.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на весну.

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