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Факты / Украина

Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко

Металлургия является одной из приоритетных отраслей для экономики Украины, которая призвана решить одну из главных задач – борьбу с бедностью.

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Металлургия является одной из приоритетных отраслей для экономики Украины, которая призвана решить одну из главных задач – борьбу с бедностью, заявил президент Украины Петр Порошенко, открывая новый цех на Мариупольском металлургическом заводе Ильич-Сталь в Мариуполе.

– Борьба с бедностью – это наш второй фронт, – сказал президент.

Порошенко отметил, что на металлургических предприятиях растет средняя заработная плата, и на заводе в Мариуполе она составляет около 18 тыс. грн.

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Повышение зарплаты способствует тому, что украинцы возвращаются из металлургических заводов Словакии в Украину.

– Металлургия является одной из ключевых отраслей, наряду с АПК, инфраструктурой и туризмом, в которых Украина может быть мировым лидером, – подчеркнул глава государства.

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Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко / 5 фотографий

К слову, Порошенко поручил повысить доплаты военным на передовой с 1 апреля.

Фото: president.gov.ua

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