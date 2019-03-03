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Факты / Украина

На Донбассе ранили украинского военного

Сегодня на Донбассе боевики применили запрещенное минскими договоренностями оружие. В результате был ранен украинский военный.

На Донбассе ранили украинского военного

Боевики восемь раз обстреляли позиции наших военных на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В районе населенных пунктов Водяное и Гнутовое сепаратисты стреляли из из минометов 120 и 82 мм и минометов калибра 82 мм.

Под огнем оказались Новозвановка, Новоалександровка и Золотое-4. Там боевики применили автоматические станковые гранатометы.

В районе населенного пункта Крымское сепаратисты обстреливали из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

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К слову, военные подразделения Объединенных сил сбили сегодня на Донбассе российский беспилотник типа Элерон.

Фото: Министерство обороны Украины

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