Архиепископу Крымской епархии ПЦУ Клименту, которого задержали российские силовики в Симферополе, выдвинули абсурдные обвинения – якобы от украл в собственном храме церковные вещи, а потом нецензурно ругался в общественном месте.

Митрополит Епифаний призвал оккупационные власти немедленно освободить Климента, подчеркивая абсурдность обвинений.

– Мы возмущены безосновательным задержанием архиепископа Климента российской полицией сегодня днем ​​в Симферополе. Ему предъявляют абсурдные обвинения – якобы от украл в собственном храме церковные вещи, а потом нецензурно ругался в общественном месте. Привод к задержанию явно надуманный, – отметил он.

Однако, несмотря на абсурдность обвинений, Клименту грозит арест сроком 15 суток.

– Призываю российскую полицию немедленно освободить нашего архиерея, архиепископа Климента, прекратить издевательства над ним и над здравым смыслом! – подчеркнул Епифаний.

При этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что архиепископ находится в Киевском районном отделении полиции города Симферополя. Сейчас рассматривается решение по составлению протокола. Также, выясняется, будет ли по этому делу суд.

– Мне позвонила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она сообщила, что в действиях задержанного архиепископа Климента не обнаружено никаких нарушений. Поэтому в 20.00 по Киевскому времени его должны отпустить. Ждем, – написала она.

Сам Климент сообщил в комментарии по телефону журналистам 24 канала:

– Сначала так называемые полицейские попросили предоставить им документы и открыть дипломат, чтобы они посмотрели, что в нем есть. После этого мне сказали, чтобы я прошел в дежурную часть на автовокзале. Они вызвали “наряды полиции”. Там меня продержали четыре часа с нарушением всех норм и правил, потому что за 3 часа мне должны были предъявить обвинение.

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Напомним, что сегодня в Симферополе (Крым) российские силовики задержали архиепископа Крымской епархии ПЦУ Климента.