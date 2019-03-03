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Факты / Украина

Задержанного в Крыму архиепископа ПЦУ Климента отпустили

Архиепископа Крымской епархии ПЦУ Климента, которого сегодня задержали в оккупированном Крыму, отпустили.

Задержанного в Крыму архиепископа ПЦУ Климента отпустили

О том, что Климента отпустили с Киевского районного отделения полиции города Симферополя сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

– Надеюсь, что теперь он беспрепятственно доедет до ростовского СИЗО, чтобы посетить украинского политзаключенного Павла Гриба, написала она.

Читайте: В оккупированном Крыму задержали архиепископа ПЦУ

Напомним, что Климент рассказал детали своего задержания и отметил нарушении своих прав. Также ранее сообщалось, за что был задержан архиепископ ПЦУ.

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