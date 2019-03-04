Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко спрогнозировал в 2011 году начало войны с Россией.

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко спрогнозировал в 2011 году начало войны с Россией, говорится в эфире передачи Свобода Слова на ICTV.

В прямом эфире был показан сюжет от 2011 года, где Гриценко четко озвучил сегодняшнии реалии в Украине. После ведущий спросил о том, какую угрозу он видит для Украины, кроме войны с РФ.

– Сейчас я вижу, что будет очень сложным внешний мир. Будет более сложным Европарламент. Не просто пройдут выборы в Америке, – сказал он.

Гриценко отметил, что США и Россия вышли из стратегически ограничительных ракетных договоренностей.

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По его словам, Россия всегда будет угрозой, но вера в свои силы и в то, что в Украине может быть построено сильное государство поможет победить эти угрозы.

Напомним, 1 марта мэр Львова Андрей Садовый заявил, что принял решение снять свою кандидатуру на выборах президента Украины в пользу Анатолия Гриценко.