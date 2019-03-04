Полиция Киева разоблачила “сходку” криминальных авторитетов, которые планировали обсудить распределение их власти и влияние на территории Украины.

Вор в законе Сфан в Киеве организовал встречу с другими криминальными авторитетами, чтобы распространить свое влияние в уголовном мире.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Встреча представителей преступного мира состоялась в ресторане на бульваре Верховной Рады. Ее возглавлял уроженец Грузии и вор в законе Джачвилиани Лаша.

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Он планировал наладить связи с другими злоумышленниками и стать куратором квартирных воров.

По словам правоохранителей, Сфан до 2017 года находился в международном розыске. Его уже задерживали в Киеве с наркотиками.

Ранее Факты ICTV писали о том, что СБУ провела обыски в одесских фирмах криминального авторитета Марисова.

Фото: Нацполиция