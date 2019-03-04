Действующего и бывшего директора Спецтехноэкспорта подозревают в растрате $2,2 млн.

Действующего и бывшего директоров госпредприятия Спецтехноэкспорт (входит в состав госконцерна Укроборонпром) задержали антикоррупционные органы.

Операцию провели детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщает НАБУ, будучи в должности директора госкомпании, задержанные совершили растрату на сумму суму $2,2 млн.

Кроме них антикорупционники задержали троих экс-чиновников Спецтехноэкспорта.

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Спецтехноэкспорт сообщает, что сотрудники НАБУ задержали директора госпредприятия Владислава Бельбаса, сменившего на этом посту Павла Барбула в 2014 году.

Напомним, журналисты опубликовали расследование, в котором рассказали о хищениях в оборонном секторе.

Фото: НАБУ