PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Растрата $2,2 млн: НАБУ задержало руководителей Спецтехноэкспорта

Действующего и бывшего директора Спецтехноэкспорта подозревают в растрате $2,2 млн.

НАБУ

Действующего и бывшего директоров госпредприятия Спецтехноэкспорт (входит в состав госконцерна Укроборонпром) задержали антикоррупционные органы.

Операцию провели детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщает НАБУ, будучи в должности директора госкомпании, задержанные совершили растрату на сумму суму $2,2 млн.

Кроме них антикорупционники задержали троих экс-чиновников Спецтехноэкспорта.

Читайте: Порошенко подписал указ об увольнении Гладковского

Спецтехноэкспорт сообщает, что сотрудники НАБУ задержали директора госпредприятия Владислава Бельбаса, сменившего на этом посту Павла Барбула в 2014 году.

Напомним, журналисты опубликовали расследование, в котором рассказали о хищениях в оборонном секторе.

Фото: НАБУ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Скандал с разворовыванием в оборонке: кто и как наживается на войне
Президент созывает СНБО по реформированию Укроборонпрома
Порошенко подписал указ об увольнении Гладковского
Тепловизор и навигация онлайн: для армии модернизировали танки Т-80БВ
Незаконное обогащение: 30 нардепов могли стать фигурантами дел
Хищения в оборонке: Рада поручила ВСК провести расследование
КСУ выдал чиновникам индульгенцию на коррупционные преступления – НАБУ
Скандал с хищениями в оборонке: двух глав госпредприятий отстранили
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка