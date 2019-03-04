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Отмена антикоррупционной статьи – это поражение: заявление G7 и ВБ

Послы G7 и Всемирный банк требуют восстановить уголовную ответственность в Украине за незаконное обогащение.

Отмена антикоррупционной статьи – это поражение: заявление G7 и ВБ

Об этом говорится в совместном послании Большой семерки и Всемирного банка, пишет ЛигаБизнесИнформ.

G7 и ВБ назвали отмену статьи УКУ о незаконном обогащении поражением в борьбе с коррупцией в Украине. Они напомнили, что в 2010 году более 40 стран криминализировали незаконное обогащение, сохранив при этом презумпцию невиновности.

– G7 и Всемирный банк призывают украинскую власть активизировать усилия для внедрения эффективных антикоррупционных правовых инструментов и институтов, включая восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение в соответствии с принципами ООН, ОЭСР и ЕСПЧ, а также найти способ продлить десятки расследований, завершение которых поставлено под угрозу решением суда, – указывают послы в своем обращении.

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Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 368-2 Криминального кодекса, по которой привлекали к ответственности за незаконное обогащение.

Ранее в Transparency International заявили, что Украина может лишиться безвиза с ЕС из-за отмены статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

К слову, сегодня в эфире программы Свобода слова на ICTV в 22.20 эксперты и политики будут говорить об отмене скандальной статьи.

Фото: Getty Images

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