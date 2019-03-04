Из-за повреждения на сети холодного водоснабжения без воды остались 9 улиц Киева.

Ремонтные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.

Об этом сообщает Киевводоканал.

Временно холодная вода отсутствует по адресам:

ул. Академика Ромоданова, 6/29;

ул. Казимира Малевича, 30, 31, 47/49;

ул. Семьи Хохловых, 5, 6, 6А, 6Б, 8;

пр-т. Леся Курбаса, 9, 9А, 9Е, 9Ж;

б-р. Кольцова, 22, 22А;

ул. Глубочицкая, 13, 13, 16, 17, 17Д, 18, 24, 26, 27, 28, 29-31, 40, 44, 46-52, 56, 72;

ул. Петровская, 10, 12, 30,34,29,15,23-Б, 23-А;

пер. Косогорный, 4, 8, 8А, 10, 3, 7, 17, 27-29;

ул. Радистов, 15-75.

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По словам коммунальщиков, ориентировочный срок ликвидации повреждений – сутки.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Киеве повысили тарифы на воду.