Из-за повреждения на сети холодного водоснабжения без воды остались 9 улиц Киева.
Ремонтные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.
Об этом сообщает Киевводоканал.
Временно холодная вода отсутствует по адресам:
- ул. Академика Ромоданова, 6/29;
- ул. Казимира Малевича, 30, 31, 47/49;
- ул. Семьи Хохловых, 5, 6, 6А, 6Б, 8;
- пр-т. Леся Курбаса, 9, 9А, 9Е, 9Ж;
- б-р. Кольцова, 22, 22А;
- ул. Глубочицкая, 13, 13, 16, 17, 17Д, 18, 24, 26, 27, 28, 29-31, 40, 44, 46-52, 56, 72;
- ул. Петровская, 10, 12, 30,34,29,15,23-Б, 23-А;
- пер. Косогорный, 4, 8, 8А, 10, 3, 7, 17, 27-29;
- ул. Радистов, 15-75.
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По словам коммунальщиков, ориентировочный срок ликвидации повреждений – сутки.
Ранее Факты ICTV писали о том, что в Киеве повысили тарифы на воду.