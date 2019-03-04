PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Украине разоблачили схему легализации российских наемников

Госпогранслужба и Нацполиция разоблачили одну из схем легализации в Украине российских наемников.

В Україні викрито схему легалізації російських найманців

Для переправки через Украину боевиков, прошедших подготовку в лагерях террористов, воевавших в ИГИЛ в Сирии и на Донбассе, российские спецслужбы пытались фальсифицировать документы граждан РФ, сообщает Госпогранслужба.

– Чтобы “незаметно” послать в Украину боевика, его документы тщательно готовили и пытались заранее несколько раз “обкатать” по маршруту будущего движения через украинскую границу, как на западе так и на востоке, – говорится в сообщении.

Читайте: СБУ назвала имена боевиков Вагнера, которых РФ тайно переправляла в Сирию

В Киеве задержали двух участников такой схемы, когда те ждали передачи нескольких паспортов иностранцев.

Задержанные – гражданин РФ, который находится в международном розыске как боевик ИГИЛ, и украинец, которого несколько лет назад задерживали за незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами.

К слову, СБУ сообщила, что российская ЧВК Вагнера провела набор боевиков в аннексированном Крыму для направления в Судан.

Фото, видеоДПСУ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

ЕС выделит €50 млн на безопасность на Азове
105 кораблей: РФ усилила присутствие на Азове
Силы ООС сбили на Донбассе российский беспилотник
Украинские корабли перестали ходить через Керченский пролив – Госпогранслужба
Волкер анонсировал дополнительные санкции ЕС и США против РФ
РФ выставляла крымчан как живой щит: доказательства Украина передала в Гаагу
Российские хакеры атаковали ЦИК – Порошенко
Праздничный фейерверк: в районе Горловки взорвался склад боеприпасов “ДНР”
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка