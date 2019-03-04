Госпогранслужба и Нацполиция разоблачили одну из схем легализации в Украине российских наемников.

Для переправки через Украину боевиков, прошедших подготовку в лагерях террористов, воевавших в ИГИЛ в Сирии и на Донбассе, российские спецслужбы пытались фальсифицировать документы граждан РФ, сообщает Госпогранслужба.

– Чтобы “незаметно” послать в Украину боевика, его документы тщательно готовили и пытались заранее несколько раз “обкатать” по маршруту будущего движения через украинскую границу, как на западе так и на востоке, – говорится в сообщении.

Читайте: СБУ назвала имена боевиков Вагнера, которых РФ тайно переправляла в Сирию

В Киеве задержали двух участников такой схемы, когда те ждали передачи нескольких паспортов иностранцев.

Задержанные – гражданин РФ, который находится в международном розыске как боевик ИГИЛ, и украинец, которого несколько лет назад задерживали за незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами.

К слову, СБУ сообщила, что российская ЧВК Вагнера провела набор боевиков в аннексированном Крыму для направления в Судан.

Фото, видео: ДПСУ