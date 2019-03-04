Кандидаты на выборах президента Украины должны определиться с участием до 7 марта.

7 марта – последний день когда можно снять свою кандидатуру на выборах президента Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Центральная избирательная комиссия в последний раз сможет принять решение по указанным заявлениям 8 марта, поскольку в этот же день должна быть утверждена форма, текст и цвет избирательного бюллетеня.

Также до 7 марта кандидаты в президенты или их представители в ЦИК должны предложить кандидатуры в избирательные комиссии за границей.

Кроме того, до этой же даты должны быть поданы и кандидатуры в участковые избирательные комиссии.

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К слову, журналист Дмитрий Гнап снял свою кандидатуру на выборах президента в пользу Анатолия Гриценко.