PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Выборы 2019: до снятия кандидатур кандидатам осталось 4 дня

Кандидаты на выборах президента Украины должны определиться с участием до 7 марта.

Вибори в Україні 2019

7 марта – последний день когда можно снять свою кандидатуру на выборах президента Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Центральная избирательная комиссия в последний раз сможет принять решение по указанным заявлениям 8 марта, поскольку в этот же день должна быть утверждена форма, текст и цвет избирательного бюллетеня.

Также до 7 марта кандидаты в президенты или их представители в ЦИК должны предложить кандидатуры в избирательные комиссии за границей.

Кроме того, до этой же даты должны быть поданы и кандидатуры в участковые избирательные комиссии.

Читайте: Реформатор, хозяйственник или новатор: кто может возглавить правительство после выборов

К слову, журналист Дмитрий Гнап снял свою кандидатуру на выборах президента в пользу Анатолия Гриценко.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Сколько ЦИК потратит на печать избирательных бюллетеней
Выборы 2019: Украина не готова к онлайн-голосованию
Выборы 2019: начались проверки избирательных участков
Садовой снял свою кандидатуру. Как это повлияет на рейтинг Гриценко
Реформатор, хозяйственник или новатор: кто может возглавить правительство после выборов
Выборы 2019: Дмитрий Гнап тоже снял свою кандидатуру
Как проголосовать на выборах 2019 за пределами Украины
Изменения с 1 марта 2019: повышение пенсий и старт выплат субсидий деньгами
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка