4 марта Андрей Садовый подал заявление в Центральную избирательную комиссию о снятии своей кандидатуры с президентских выборов, которые состоятся 31 марта.

Андрей Садовый подал заявление в Центральную избирательную комиссию о снятии своей кандидатуры с президентских выборов, которые состоятся 31 марта, сообщает пресс-служба партии Объединение Самопомич.

Садовый выразил надежду, что другие кандидаты тоже снимут свои кандидатуры в пользу Анатолия Гриценко.

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Напомним, 1 марта Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах президента в пользу Анатолия Гриценко. Он заявил, что его цель – одержать победу на парламентских и местных выборах.