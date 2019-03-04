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Выборы 2019: Садовый подал заявление в ЦИК о снятии своей кандидатуры

4 марта Андрей Садовый подал заявление в Центральную избирательную комиссию о снятии своей кандидатуры с президентских выборов, которые состоятся 31 марта.

садовой

Андрей Садовый подал заявление в Центральную избирательную комиссию о снятии своей кандидатуры с президентских выборов, которые состоятся 31 марта, сообщает пресс-служба партии Объединение Самопомич.

Садовый выразил надежду, что другие кандидаты тоже снимут свои кандидатуры в пользу Анатолия Гриценко.

Читайте: Выборы президента Украины 2019: когда состоятся и дата второго тура

Напомним, 1 марта Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах президента в пользу Анатолия Гриценко. Он заявил, что его цель – одержать победу на парламентских и местных выборах.

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