Предвыборные программы кандидатов в президенты Украины 2019. Что обещают и смогут воплотить свои планы политики – в материале Фактов ICTV.

Выборы президента 2019 приближаются. Накануне 31 марта политики активизировались – они отовсюду рассказывают, как изменят страну и почему надо голосовать именно за них.

Предвыборная программа – это обязательная составляющая предвыборной кампании, где кандидат определяет свое видение страны и рассказывает, что сделает для реализации планов.

Факты ICTV проанализировали программы основных кандидатов в президенты и рассказывают, как изменится Украина в случае их победы.

Главное – поддержка парламента

Выбирая за кого голосовать, следует понимать – не все обещания в компетенции президента.

В Украине парламентско-президентская форма правления. Поэтому кадровые назначения на ключевые должности государства – это не прихоть президента. Кандидатуры должна утверждать Верховная Рада. Кроме того, все законодательные инициативы также будут проведены через парламент.

Для эффективной реализации всех обещаний, президента должны поддерживать большинство депутатов.

Петр Порошенко

Политика действующего президента по-прежнему будет направлена ​​на евроинтеграцию.



Не останавливаясь на введении безвизового режима, он обещает до 2023 года подать заявку на вступление в ЕС и получить план действий по вступлению в НАТО.

Политолог Андрей Золотарев существенных изменений в политике государства в случае победы Порошенко не прогнозирует:

– Порошенко будет пытаться “законсервировать” ситуацию, чтобы иметь возможность передать власть преемнику, который не бросит ему в лицо счета за предыдущий период.

Отдельная составляющая програмы Порошенко – преодоление бедности и, соответственно, увеличение социальной помощи наименее обеспеченным слоям населения.

Реализацию программы президент начал уже сейчас, инициировав мартовскую индексацию пенсий.

Кроме этого президент продолжит работу над уже внедренными реформами.

Продолжит также и борьбу за мир. Это и международные миссии ООН, и политико-дипломатические методы, и, конечно, развитие армии. Минский формат переговоров, несмотря на критику многих политиков, при президентстве Порошенко будет сохранен.

Юлия Тимошенко

Основная ее цель – принять новую Конституцию. Из главного – у украинцев будет возможность проводить референдумы, если их не будет устраивать центральная или местная власть, количество депутатов сократится до 350 человек, а чиновников лишат неприкосновенности.

– Фактически, у нее наиболее детализированная программа политических и экономических изменений, – считает Андрей Золотарев.

За пять лет президентства Тимошенко обещает, что средняя зарплата достигнет уровня Польши, а это примерно $1000. Гарантирует, что цена на газ будет снижена вдвое.

Возвращать оккупированные территории планирует военно-дипломатическим путем с помощью Будапештского меморандума. Причем Украина проведет инвентаризацию причиненного Россией ущерба для последующего возмещения убытков.

Основная проблема Тимошенко – недостаток поддержки в парламенте, объясняет эксперт:

– У Юлии Владимировне много наработок. Но получить большинство, которое позволит перейти к выполнению целей, изложенных в Новом курсе, будет достаточно сложно. Фактически, выборы в Раду станут третьим туром президентских выборов.

Анатолий Гриценко

В планах Гриценко масштабные кадровые изменения. На руководящие должности в армии назначит боевых офицеров, судей за взяточничество будет наказывать пожизненным заключением, а количество чиновников – сократит.

– Гриценко акцентирует внимание на укреплении президентской модели – президент отвечает за все. Обещает наказать тех, кто разворовал страну, пытается воплотить запрос на сильную и честную власть. Учитывая политический опыт страны, это выглядит немного наивно, – уверен Золотарев.

Коммунальные тарифы будут снижены до уровня, который будет соответствовать “реальным затратам производителей и доходам населения”. Средняя зарплата достигнет 700 евро, а минимальная пенсия – не ниже прожиточного минимума.

Фармацевтическая реформа Гриценко – это восстановление госконтроля за качеством и ценой лекарств. За подделку медикаментов – уголовная ответственность. Разоблачив фармацевтические коррупционные схемы, кандидат сможет снизить цены на лекарства вдвое.

Экс-министр обороны, оценивая ситуацию, не спешит с возвращением Крыма и Донбасса. На это ему потребуется пять лет и комплексный подход – применение дипломатических, военных, экономических, санкционных методов.

Юрий Бойко

Юрий Бойко выступает за создание нейтрального государства с единой политической нацией. Экс-регионал предлагает вернуть Донбасс мирным путем – через прямые переговоры со всеми сторонами конфликта.

Во внешнеполитической сфере – внеблоковость и нейтралитет, то есть отказ от курса на ЕС и НАТО. Причем предлагает “преодолеть противоречия” с Россией.

– Если у других кандидатов нет разногласий в евроинтеграционном направлении, то Бойко декларирует альтернативные позиции, – комментирует эксперт.

Кроме того, хочет отменить медицинскую реформу, в образовательной сфере – “вернуть возможность граждан учиться на родном языке”.

Кстати, единственный из кандидатов Бойко обещает вернуть свободный доступ к социальным сетям и информационным ресурсам, имея в виду Вконтакте, Одноклассники и др.

К шансам Бойко получить поддержку парламента эксперт относится скептически:

– Если Бойко победит, то у тех, кто считал, что он сможет реализовать этот оппозиционный курс, будет большое разочарование, – отметил Золотарев.

Владимир Зеленский

Вся программа Зеленского направлена ​​на усиление участия граждан в управлении государством.

Следуя примеру мировых трендов, обещает принять закон О народовластии, чтобы прописать механизмы референдумов, на которых украинцы будут решать насущные проблемы государства.

– Мы увидим очень быстрый дрейв страны в сторону парламентской республики и перераспределение власти в пользу парламента и премьер-министра. Возможно это и хорошо, потому что президентское кресло всегда было источником многих бед и конфликтов в стране, – предполагает Золотарев.

В стране Зеленского открыть бизнес можно будет за час, загранпаспорт – за 15 минут, а проголосовать – в секунду.

Однако, проблема кандидата в том, что в нынешнем составе Верховной Рады у него нет поддержки. Как минимум до парламентских выборов реализовать свои глобальные изменения шоумену будет сложно. Однако уже осенью ситуация может кардинально измениться:

– Если он существенно не потеряет поддержку общества, то у его партии неплохие перспективы – имеет возможность сформировать пропрезидентское большинство. Однако, не забывайте, большие ожидания могут принести и большие разочарования.

Политические лозунги, а не реалистичный план действий

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отмечает, что кандидаты сосредоточились на избирательных лозунгах. Пока у подавляющего большинства нет реалистичного плана действий.

– Более 30 кандидатов в своих программах говорят о пенсионном обеспечении, что не относится к их компетенции. Пенсионеры остаются самой электоральной группой, с которой хотят заигрывать политики – около 12 млн.

Эксперт разделяет кандидатов на две группы. Одни ориентируются на красивые цифры, а другие – на общие лозунги. По данным КИУ, около 20% избирательных программ – красноречивые слова и автобиографическая информация.

– Прежде всего избирателям нужно ориентироваться на предмет реалистичности програм и прислушиваться к позиции узкоотраслевых экспертов. Кроме того, открыть программы и попробовать их почитать, – советует Алексей Кошель.

Верить обещаниям политиков или нет – личное дело каждого избирателя. Однако, доверяя человеку судьбу страны, следует внимательно анализировать его заявления и трезво оценивать его возможности.

Фото: Андрей Золотарев, Алексей Кошель, Gettyimages, Dreamstime

Лилия Ященко