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Факты / Украина / Общество

Дорогу Львов-Ровно планируют расширить до 4 полос

Укравтодор начал проектирование реконструкции дороги М-06 на участке Львов – Ровно с расширением ее до 4 полос движения.

Дорогу Львов-Ровно планируют расширить до 4 полос

После окончания строительства новой дороги планируется сократить время в пути от Львова до Ровно почти на 1,5 часа.

Об этом сообщает Укравтодор.

Реконструкция дороги будет способствовать притоку инвестиций и созданию новых рабочих мест. Сейчас на этот отрезок пути приходится значительная часть перевозок экспортных грузов в ЕС.

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Кроме того, этот проект позволит весь транзитный автотранспорт, следующий по дорогам М-06 Киев-Львов-Чоп и М-19 Доманово-Тернополь-Черновцы, вывести за пределы города и пригородной зоны.

Это обеспечит повышение уровня дорожной безопасности и улучшит экологическую ситуацию в городах.

Ранее Факты ICTV писали, когда подрядчики понесут ответственность за ремонт дорог Украины.

Фото: Unsplash

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