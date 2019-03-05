Киевская городская государственная администрация обратилась в прокуратуру столицы относительно фактов угроз и других противоправных действий отдельных участников акции 1 марта этого года в колонном зале КГГА.

К обращению также приложена полная видеозапись событий того дня с камер наблюдения и открытых источников, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

– Недопустимо, когда во время рабочего дня в здании столичной мэрии государственным служащим угрожают облить кислотой или найти семью, когда срывают заблаговременно запланированные мероприятия, – отметил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

Он добавил, что странным выглядит, когда протестуют по объектам, где город уже аннулировал все документы, или где ничего не происходит, потому что такие документы город не предоставляет, когда требуют “остановить строительство” от того подразделения, который такие решения вообще не уполномочен принимать.

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По его словам, это все напоминает отработки определенного заказа: бизнесового, или политического.

В КГГА напомнили, что городская власть системно борется с незаконными застройками и в пятницу была создана реальный площадка для диалога. Киевляне, которые пришли с конкретными проблемами, быстро нашли общий язык с чиновниками и продолжили работать над наработкой решений с профильными департаментами.

К сожалению, части протестующим не был интересный диалог, которого они требовали, не были интересны реальные результаты проверок объектов. Вместо этого звучали алогичные призывы и лозунги.

В столичной госадминистрации призвали киевлян не поддаваться на провокации и политические спекуляции. И отметили, что любые действия должны оставаться в рамках закона. Город открыт для диалога с жителями. Однако противоправные действия будут всегда иметь соответствующую реакцию, отметили в КГГА.