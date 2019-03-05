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Факты / Украина

Коррупция в оборонке: НАБУ зарегистрировало еще одно уголовное производство

НАБУ задержало 5 чиновников Спецтехноэкспорта, которых подозревают в растрате $2,225 млн.

Коррупция в оборонке: НАБУ зарегистрировало еще одно уголовное производство

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали действующего и бывшего директоров госпредприятия Спецтехноэкспорт и еще трех экс-чиновников по подозрению в растрате $2,225 млн, сообщает пресс-служба НАБУ.

Речь идет о задержании действующего директора Спецтехноэкспорта, бывшего директора, экс-заместителя директора, экс-заместителя директора департамента контракта №1, экс-начальника одного из отделов.

Действия всех лиц квалифицированы по ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Читайте: Укроборонпром объяснил, что не так с расследованием о хищении в оборонке

В 2009 году руководство Спецтехноэкспорт инициировало подписание с иностранной компанией соглашения по сопровождению одного из внешнеэкономических контрактов.

По этому контракту Спецтехноэкспорт должен был поставить военную продукцию, произведенную Г-П Завод 410 ГА.

– Посредничество нерезидента должно было обеспечить заключение и выполнение внешнеэкономического контракта, за что государственное предприятие заплатило $2,225 млн0. Взамен компания-посредник заявленные услуги не оказывала, – рассказали в НАБУ.

Ранее Факты ICTV писали, что скандал с хищением в оборонной сфере продолжается, Укроборонпром признал российское происхождение высотомеров для Ан-26.

Фото: НАБУ

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