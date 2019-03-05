Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, что РФ каждые 40 секунд совершает кибератаки, пытаясь повлиять на выборы президента Украины.

Россия атакует министерские компьютерные сети и сеть ЦИК, сообщает глава МИД Павел Климкин, передает Радио Свобода.

– Простой пример: каждые 40 секунд мы наблюдаем попытки попасть в наши министерские компьютерные сети, наблюдаем кибернападения на ЦИК и другие ведомства. Вмешательство, которое касается нашей критической инфраструктуры, – рассказал Климкин.

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По его словам, блэкаут в течение 5-7 дней перед выборами может полностью изменить результаты голосования.

Ранее Факты ICTV писали, что Центральная избирательная комиссия 24 и 25 февраля подвергалась DDoS-атакам с территории России.

Фото: УНИАН.