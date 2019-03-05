Статья о незаконном обогащении отменена. Почему Конституционный суд отменил статью, что она предусматривала и какие последствия это будет иметь – в материале Фактов ICTV.

Конституционный суд Украины 26 февраля признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривала ответственность чиновников за незаконное обогащение.

То есть, купив виллу за миллион, чиновник с официальной зарплатой в несколько тысяч рисковал попасть за решетку.

По решению суда, положения статьи не соответствуют нормам закона и презумпции невиновности.

А поскольку Конституционный суд – это высшая инстанция, отменить или обжаловать решение этого органа нельзя.

Что это за статья?

Статья 368-2 Уголовного кодекса в нынешней редакции была принята в 2015 году, когда создавали антикоррупционные органы. Эта статья была очередным обязательством перед МВФ и одним из требований Европейского союза при введении безвизового режима.

Согласно статье, чиновник, который получил имущество, законность которого не подтверждена доказательствами, может быть лишен свободы сроком от двух до десяти лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности до трех лет.

Суровость наказания зависит от должности, которую занимает чиновник – чем она выше, тем длиннее и срок.

Почему она неконституционная?

За отмену статьи проголосовало 14 из 18 судей КСУ. По решению суда, некоторые положения статьи якобы не соответствуют конституционным нормам.

Во-первых, статья якобы не соответствует юридической определенности. То есть ее положения трактуются неоднозначно.

Во-вторых, положение о незаконном обогащении противоречит презумпции невиновности на основании 62 и 63 статей. Она якобы обязывает подозреваемого доказывать законность своих доходов. В то время как доведением должна заниматься сторона обвинения – следователь или прокурор.

Судья КСУ Андрей Головатый, один из четырех судей, проголосовавших против отмены статьи, объяснил свое решение.

– Не свидетельствует он (чиновник – Ред.) против себя. Он объясняет. Презумпция невиновности присутствует как и во всех других статьях Уголовного кодекса – будь то кража, убийство или другое преступление. Здесь нет нарушения – если все законно, то объясни. А нехватка объяснений является причиной того, что в суде открывается уголовный процесс, – рассказал он в эфире Свободы Слова.

Суд рассматривал законность статьи из-за обращения народных депутатов. Еще в декабре 2017 года 59 народных депутатов обратились в КСУ с просьбой пересмотреть положения статьи.

Кстати, в списке депутатов присутствуют и те, против кого открыты производства за незаконное обогащение.

Безвиз заберут?

Теперь уголовные производства, касающиеся незаконного обогащения, будут закрыты. Потому что статьи, по которой могли привлечь чиновников к ответственности, нет.

Только в НАБУ сегодня открыто 65 производств на общую сумму более 1,5 млрд гривен.

– Все те люди, которые были под преследованием по уголовным производствам за последние четыре года, фактически амнистированы, – объясняет Фактам ICTV народный депутат Мустафа Найем.

Он добавил, что до отмены траншей МВФ и безвиза не дойдет, но это “большая проблема для всех наших партнеров по антикорупционной политике”.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отметил, что по статье о незаконном обогащении за период работы НАБУ и САП всего было начато 106 производств. Поэтому непонятно, почему статью назвали недейственной.

В разговоре с Фактами ICTV кандидат в президенты Анатолий Гриценко назвал такое решение КСУ несправедливым.

– Согласно этой статье они отвечали перед законом и объясняли откуда у них взялись такие большие доходы. Теперь им этого делать не надо. Все эти производства должны быть прекращены и продолжены не могут быть. Конституционный суд сказал, что теперь воровать честно.

Причем политик предложил свой вариант решения ситуации – распустить состав суда:

– Я бы такой Конституционный суд отрезал от бюджетного финансирования и распустил. А потом по прозрачной, подконтрольной общественности и прессе, процедуре, сформировал новый состав, который будет стоять на принципах верховенства права, а не скрывать коррупционеров.

Кроме того, что дела о незаконном обогащении будут закрыты, возникла и проблема с проверками деклараций. В НАЗК не могут установить признаки незаконного обогащения в 500 декларациях за 2015-2018 годы.

– Такое решение КСУ появилось для того, чтобы нельзя было наказать нынешнюю политическую элиту. Фактически, их незаконно приобретенное имущество является легализированным. Они его спокойно вписывают в декларации и мы ничего с этим сделать не можем, – в эфире Свободы Слова заявил Виталий Шабунин из Центра противодействия коррупции.

К слову, Петр Порошенко 28 февраля объявил, что подготовил законопроект новой статьи о незаконном обогащении. Он подал его в Верховную Раду с пометкой безотлагательно. Таким образом, вскоре законодательный вакуум будет ликвидирован.

Но даже принятие нового закона не исправит ситуацию. Работа, которой занимались антикоррупционные органы в течение четырех лет, поставлена под угрозу. Дела об обогащении могут просто развалиться, а те, кто прятал в свой карман деньги украинцев, могут остаться безнаказанными.

Внимание общественных организаций, СМИ и общественный резонанс, который получило дело, дают надежду, что оно не затеряется в столах чиновников, а те производства, которые уже были открыты, будут доведены до конца.

Фото: Dreamstime

Лилия Ященко