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Факты / Украина

Посол США в Украине призвала уволить руководителя САП Холодницкого

Посол США в Украине Мари Йованович призвала уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

холодницкий

Посол США в Украине Мари Йованович призвала уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Об этом она сказала во время выступления в Украинском кризисном медиа-центре, пишет пресс-служба Посольства США в Украине.

– Для целостности антикоррупционных институтов должен быть заменен специальный антикоррупционный прокурор. Тому, кто был пойман за предоставлением консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела, – сказала она.

Йованович отметила, что в отношении коррупционеров суд должен провести расследование, и, если будет доказана вина, они должны попасть в тюрьму.

Она подчеркнула, что для того, чтобы добиться такого результата необходимо, чтобы все элементы антикоррупционной архитектуры присутствовали и работали эффективно.

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Напомним, в марте прошлого года в кабинете антикоррупционного прокурора Холодницкого нашли жучок. Его спрятали в кормушку для рыбок, расположенную на аквариуме.

Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил следственные действия, касающиеся руководителя САП.

По словам директора НАБУ Артема Сытника, на записях содержатся данные о “сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений”.

В конце декабря 2018 года следователь Главного следственного управления СБУ закрыл уголовное производство по подозрению Холодницкого в разглашении сведений досудебного расследования.

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