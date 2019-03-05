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Укроборонпром подтвердил российское происхождение высотомеров для Ан-26

Скандал с хищением в оборонной сфере продолжается, Укроборонпром признал российское происхождение высотомеров для Ан-26.

Укроборонпром подтвердил российское происхождение высотомеров для Ан-26

Компания по производству высотомеров для Ан-26 оказалась предприятием Российской Федерации.

Это подтвердил заместитель генерального директора Укроборонпрома Сергей Омельченко на пресс-конференции в Киеве.

– Существует механизм, который состоит из тендерного и конкурентного подхода к закупке комплектующих. Мы выбрали лучшее ценовое предложение из тех, что были в наличии при ответах на запрос авиапредприятий Украины, имеющих соответствующию специальность и сертификацию по снабжению авиаелементов, – пояснил Омельченко.

Также он отметил, что получили товар благодаря выбору наилучшего ценового предложения.

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– Победитель со своим предложением действительно предоставил лучшую цену. И он единственный, кто смог поставить этот высотомер, и это предприятие Российской Федерации, – признал Омельченко.

6 марта Петр Порошенко созывает заседание СНБО, во время которого будет рассмотрен вопрос о реформировании Укроборонпрома.

Напомним, Укроборонпром в 7 раз переплатил за запчасти для военных транспортных самолетов Ан-26 из России с помощью Игоря и Олега Гладковських, которые замешаны в коррупционном скандале.

Фото: Уніан

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