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Факты / Украина / Общество

Как быстро получить субсидию деньгами в Ощадбанке – пошаговая инструкция

12 марта начинает действовать программа монетизации субсидий для украинцев, которые не получают пенсии, поэтому Факты ICTV рассказывают, как быстро получить эти деньги.

Как быстро получить субсидию деньгами в Ощадбанке – пошаговая инструкция

Для того, чтобы ускорить процесс получения субсидии деньгами в отделении банка, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте Ощадбанка или бесплатно по телефону 0 800 210 800.

– Это даст субсидианту возможность самостоятельно выбрать ближайшее отделение, удобное время и дату для получения субсидии без очереди, – отметили в банке.

  • Когда вы получите первые выплаты через систему денежных переводов Быстрая копейка, то вам предложат открыть текущий счет, на который в дальнейшем будут поступать средства.
  • Если вы не пенсионер и уже имеете текущий счет в Ощадбанке, то субсидия автоматически поступит на этот счет.

Субсидии для пенсионеров

  • Пенсионерам не нужно предварительно регистрироваться в системе.
  • Все выплаты будут приходить вместе с пенсией через Укрпочту или на банковский счет.

Если вам назначили субсидию до 31 декабря 2018 года, то вы получите деньги с марта 2019 года. Коммунальные платежи будут поступать в полном объеме без субсидии и вы должны вовремя платить счета, используя полученные средства.

Деньги, которые остались после получения субсидии и оплаты счетов, вы можете использовать в собственных целях.

Факты ICTV разобрались, как получить субсидию деньгами.

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