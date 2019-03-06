У девушек в Украине появится возможность учиться в военных лицеях в сентябре 2019 года.
Главный специалист Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Любовь Гуменюк заявила, что девушки смогут учиться в военных лицеях с сентября 2019 года, передает Сегодня.
В Минобороны уже завершили разработку соответствующего приказа.
В Министерстве обороны продолжают работу для того, чтобы сформировать гендерно сбалансированные ВСУ.
По словам Гуменюк, также будет отменено ограничение на прием девушек на учебу в военные учебные заведения.
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К слову, министр обороны Степан Полторак подписал приказ, согласно которому военным на передовой в зоне ООС повышается доплата.
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