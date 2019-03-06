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Самые интересные факты о Гимне Украины – топ-5

Сегодня гимну нашей страны исполняется 16 лет со дня утверждения, поэтому Факты ICTV рассказывают самое интересное о государственном символе.

Самые интересные факты о Гимне Украины – топ-5

В 2003 году украинская нация получила утвержденный текст гимна. 6 марта Верховная Рада приняла закон о государственном Гимне Украины. Ще не вмерла України і Слава, і Воля – так звучат первые строки текста, который утвердили.

История гимна берет начало в 1862 году, когда Павел Чубинский написал слова, а потом священник Михаил Вербицкий – музыку.

Так сколько цифр и интересных аспектов таит в себе национальная песня украинского народа?

  1. 23-летний вдохновленный представитель киевской богемы написал первый текст гимна в квартире на ул. Большой Васильковской 122 (сегодня 106).
  2. Стихотворение получило большую популярность и попало в руки российской полиции. За “вредное воздействие на ум простонародья” Павла Чубинского выслали в Архангельскую губернию.
  3. Михаил Вербицкий написал музыку, которая в сочетании со словом стала одним из главных символов нашего государства, наряду с флагом и гербом.
  4. В 1939 году Карпатская Украина провозгласила гимном стихотворение Ще не вмерла Украина.
  5. В 2005 году появилась юбилейная монета номиналом 10 грн, которую посвятили государственном символу и выпустили до 140 годовщины первого публичного исполнения.

На волне массовых протестов, во время Оранжевой революции и революции Достоинства, национальная песня объединила миллионы украинцев и до сих пор согревает наши сердца.

– Гимн Украины – удивительный. Это уникальное произведение: это – гимн Украины, но в нем есть признаки литургического начала. В нем затонула какая-то память о литургии. В этом простом напеве словно дует ветер, словно ветви деревьев поют, – описывает восторг композитор Валентин Сильвестров.

Напомним, Ще не вмерла Україна Чубинского и Вербицкого звучала во время провозглашения Акта Соединения.

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