Мифы. Они рождаются там, где люди забывают о фактах и правде. Мифы прогрессируют со временем, становясь жертвами интерпретаций. 90-е годы – одна из таковых жертв.

Мудрые киношные головы манипулируют образами братков и жуликов. Блеск и нищета в то время действительно ходили рука об руку. Однако там, в 90-х, было главное – жизнь. Находились люди, которые верили в идеалы и строили новую страну. Прискорбно, но 90-е ошибок не прощают – в этом правы киношники.

Украина Голливудом никогда не была, а потому и истории со счастливым концом случались редко. Одна из таковых – у Семена Юфа. Первого украинского миллионера. Он построил едва ли не самую мощную компанию начала 90-х, объединив тысячи единомышленников. А потом пал жертвой политических интриг и погони людей за дутыми процентами

С Семеном Юфа мы встретились в атмосферном ресторане Антверпен. Последний этаж небольшого киевского здания. Он – управляющий заведения. На стенах кабинета – картины и дорогие сувениры. На столике – карты. Играете?, – спрашиваю. Нет, я не азартный, – отвечает Юфа. Колоду используют гости. Для них Юфа организовал личный закрытый клуб по интересам.

Сегодня Семену Юфа 59. С ним уже встречались многие мои коллеги-журналисты. Впрочем, до сих пор никто не спросил о главном – про реальную жизнь в те уже далекие годы. Зачастую, медийщики обращают внимание только на один факт из его биографии – крах империи Меркурий.

В конце почти 3-часового разговора я тоже спрошу у Семена: как ему живется с подмоченной репутацией? Но вначале нужно было разобраться в ключевых вехах, которые предшествовали банкротству Меркурия.

Часть 1. В малиновом пиджаке

Конец августа 1992 года. Семен Юфа на кабриолете делает круг почета вдоль трибун Республиканского стадиона (сегодня НСК Олимпийский). Его приветствуют порядка 70 тысяч людей. Юфа организовал людям праздник – концерт на День предпринимателя.

В Киев съехались около 30 звезд эстрады недавно распавшихся советских республик. Семен Юфа не затерялся на их фоне, а кому-то, наверное, даже мог дать фору в плане узнаваемости. Специально для приветствия народа он одел тот самый пиджак знаменитого цвета и фасона.

– Я к одежде спокойно отношусь. Аскетично. Предпочитаю casual. А мода на малиновые пиджаки пришла из Италии. У меня он тоже был, с пуговицами золотыми. Ну, не настоящее золото, а блестящее… Воронин (известный дизайнер. – Ред.) тогда шил малиновые пиджаки. И вся киевская, так сказать, знать одевалась у него, – говорит Семен Юфа.

Кино действительно продуцирует множество мифов об образе жизни тогдашних богачей. Ключевой из них – любовь к шикарным застольям в ресторанах. Однако Юфа отмечает, что по-настоящему ценились связи:

– Не скажу, что были какие-то обязательные элементы, характеризирующие статус. Скорее, это личные контакты. Связи. В каком кругу общаешься – таков и статус. У меня образование инженер-технолог общественного питания. Вначале мы пекли вафельные стаканчики. А потом была создана сеть ресторанов. Тут надо понимать специфику момента – очень свободно и заметно начали себя чувствовать неформальные группы бандитов, которые жили по принципу, что не запрещено, то разрешено. Жесткий прессинг, рэкет начался позже, думаю, где-то с 1992-го. А с 1987-го наладились даже дружеские отношения с неформальными группами. И это, конечно, предполагало встречи в ресторанах.

Для тех, кто знает о 90-х только по рассказам, Семен Юфа предлагает свой вариант ответа на один из самых интересных вопросов: что отличало успешных людей того времени от не успешных? Он отмечает три составляющих – наглость, смелость и, частично, легкомыслие.

– Это был необычный период. Я, честно говоря, никогда не считал, что обладал особыми достоинствами. Просто был не пуганным, в чем-то нахальным. И потому у меня получилось. А если бы оглядывался и волновался…

Часть 2. Создавая частный “коммунизм”

Семен Юфа построил бизнес-империю вокруг потребительского общества Меркурий. Это кооператив, который состоял из вкладчиков. Структура предполагала наблюдательный совет. Юфа возглавлял Меркурий. Сегодня компанию можно в чем-то сравнить с деятельностью инвестиционных банкиров.

Ключевым для кооперативного движения стал февраль 1987 года, когда в Советском Союза было принято соответствующее положение №160.

– В самом начале мы занимались производством кулинарной продукции. Вафельные стаканчики для мороженого распространяли по всему Союзу. Рекламу продукции размещали в журнале Общественное питание, это казалось ноу-хау. Новые кооператоры зачастую не стремились строить что-то серьезное. Покупали фрезер и делали мороженое из воды. Конечно, в вафельных стаканчиках оно смаковало куда лучше. Так что Меркурий производил востребованный продукт. Чтобы успеть за рынком, мы сделали линии по австрийскому образцу на военном заводе в Шостке и организовали производство на территории Олимпийского. Каждая из трех машин выдавала 6 тысяч стаканов в час. Я первым начал продавать стаканчики не по весу, а поштучно. Один стоил 3 копейки. В основном, уходили 20-футовые контейнера, – объясняет специфику старта Меркурия Семен Юфа.

Маржа на вафельных стаканчиках составляла порядка 1000%. С такими заработками Юфа вместе с кооперативом за короткий срок заработал большие деньги.

Богатство и нищета шли рука об руку. Средняя месячная зарплата жителя Украины в 1991-1993 годах составляла $15. Сотрудникам Меркури платили аж 40. Тем временем весь бизнес Юфа, если верить СМИ, зарабатывал едва ли не 4 миллиона в день.

Семена Юфа даже называют первым украинским миллионером. В разговоре он подтверждает, что если оценивать активы, то многомиллионное состояние было нажито еще до распада СССР. Однако не им лично:

– Это покажется странным, но у меня не было зарплаты как таковой. Я строил свой коммунизм. Наверное, по инерции. Ходил кушать только в свои рестораны, например. Никогда не делил свой кошелек с кошельком предприятия. К сожалению. Это была большая ошибка. Для меня тогда предприятие было делом жизни. И я всегда к нему мог обратиться попросив столько, сколько нужно. Но, по сути, мне почти ничего и не нужно было. Я вел достаточно аскетический образ жизни. Уверен, к кому бы вы ни обратились сейчас, вам всегда скажут, что я не крысятничал, как тогда говорили. У меня не было дворцов. Одну квартиру я купил на Саксаганского. Еще одна 3-комнатная была. Первую мы заложили в банк, чтоб рассчитаться с пайщиками. Вторую продали – я точно помню – за $20 тысяч. Тоже, чтобы рассчитаться с пайщиками.

Такой комментарий Юфы удивляет. Даже сегодня каждый “уважающий себя депутат” держит дома центнеры наличных денег. Что уж говорить о начале 90-х. Я переспрашиваю. Юфа подтверждает: как таковой налички вообще не было – буквально все вкладывалось в средства производства. А потом – в скупку новых активов.

– Мы создали предприятие кооперативной формы. Сначала был кооператив Олимп, а потом потребительское общество Меркурий. И еще было потребительское общество Зимний сад. По форме, демократическое образование из множества вкладчиков. Частное предприятие с множеством владельцев. Всем нравилось, когда каждые 3 месяца мы публиковали фактические достижения.

При этом, мы никогда никаких обещаний о сверхдоходах не давали. Это легко проверить, подняв публикации СМИ тех времен. Каждая публикация начиналась с того, что Меркурий не обещает, он только информирует о результатах за прошлый период. А доходы были разные. И 65%. И 240%. В один квартал, когда была особо высокая инфляция, рост составил 8000 с чем-то процентов. Но такие гиперпроценты были только в одном квартале. Мы как раз купили доллары и отправили в Израиль, чтобы купить контейнеры соков, шоколада, водки и еще чего-то.

И пока контейнеры перевозили в Украину, они уже оказались в 11 раз дороже стоимости покупки. Все эти доходы – не дутые. Они реальные. За счет инфляции. А поскольку у нас все деньги в товаре, каких-то активах или строительных материалах, естественно, это давало очень большой показатель роста. Большого ума не надо было. Получил деньги – вложил в оборот.

Часть 3. Сотни предприятий

Приватизация. Драматический период в истории Украины. Когда общее стало частным, родились современные олигархи. Это не произошло за год. И не воспринималось в то время как критически негативный процесс. Наоборот – считалось, это послужит возможностью модернизировать экономику.

Перед глазами была Польша, где активно шли реформы, менялась форма собственности основных промышленных активов страны. Семен Юфа был вхож в самые высокие кабинеты. Он лично общался о приватизации с Юрием Ехануровым – в будущем премьер-министром Украины, министром обороны, а в то время главой Фонда государственного имущества. Разрабатывалась законодательная база под этот процесс.

– Достаточно сказать, что мы получили лицензию №1 на работу со счетами граждан. Во дворце Украина открыли пункт по приему лицензионных счетов граждан. Создали структуру Меркурий Траст. Что было в нашей собственности? Например, универмаг Украина. Броварской домостроительный комбинат, который возводил в год 90 тыс. кв м жилья. Житомирский комбинат металлоконструкций. Это были успешные предприятия! Больше сотни объектов. По всей Украине, – говорит Семен Юфа.

В сфере интересов Меркурий Траста также были универмаг Спектр, столичные Московский и Ленинградский универмаги, ЦУМ, Детский мир. Также приобретены пакеты акций таких АО, как Киевский молокозавод №2, Укрволгатехсервис, скандальный донецкий универмаг Белый Лебедь. Это далеко не полный перечень объектов, которыми владело кооперативное общество, возглавляемое Семеном Юфой.

Общая капитализация компании на пике составляла порядка полумиллиарда долларов. Если пересчитать по нынешним меркам, получится фактически в 10 раз больше. Для понимания, Розетка и Новая почта вместе оцениваются в $529 млн.

Не удивительно, что имея настолько гигантский бизнес-размах, Юфа был своим человеком в некоторых кабинетах власти. Он общался с Виктором Ющенко, который тогда возглавлял Национальный банк. Как ни странно, в жизни Юфы Ющенко сыграл важную роль. Именно после его прихода в Нацбанк инфляция стабилизировалась. Больше не было колоссальной прибыли на процентах. Закончилась и эра супердешевых кредитных средств.

– Вдумайтесь, мы брали займы под 60% годовых. Потому что знали, что инфляция составит минимум 100%. О потом, когда Ющенко стабилизировал ситуацию в финансовом секторе, нам пришлось отдавать кредиты живыми деньгами, – отмечает Семен Юфа.

Приватизация стала главным делом для Юфы в 1993-1994 годах. Находясь в бедственном положении, люди, имеющие на руках ваучеры предприятий, легко с ними расставались. Масштабы покупок требовали колоссальных сумм.

– Мы брали у людей ваучеры на условиях “мы грамотные – разберемся”. Но я не готов отвечать за результат приватизации. Как минимум потому, что меня физически не было в стране начиная с 1994 года. Правили другие люди. …Я тогда считал, что приватизация – очень позитивное явление. Думал, мы своими действиями несем добро Украине, сможем развивать рынки. В Меркурии много рассуждали о том, как поднимать экономику, – вспоминает Юфа.

Как ни парадоксально, но именно приватизация стала началом конца Меркурия. Ее кооператив переварить не смог. Юфа выступал в качестве амбассадора бренда Меркурий (вряд ли в то время оперировали такими терминами, однако они хорошо подходят для описания ситуации современным языком). Как уже отмечалось выше, кооперативу нужны были средства для продолжения скупки активов.

Однако параллельно с приватизацией развивалась другая история – наверное, одна из самых трагических для 90-х. Как на дрожжах росли финансовые пирамиды. Общеизвестный МММ товарища Мавроди – только одна из десятков. Это явление, как говорит сам Юфа, добило Меркурий.

– Хорошо помню 1993 год. Вначале пирамиды не были заметны. А потом начали набирать популярность. Они манипулировали людьми, которые плохо разбирались в финансовых рисках. Всем обещали: гарантируем 300%. Очень скоро в Меркурий начали приходить члены кооператива с требованием пообещать им доходы не меньше. Но мы не могли обещать баснословные проценты.

Объяснения, что наша общая прибыль зависела от того, как сработают предприятия, ни к чему не приводили. Гиперинфляция приучила людей к высоким процентам. И пока она удерживалась, наше предложение действительно превышало возможности финансовых пирамид. Но когда она прекратилась, проценты тоже резко упали, – говорит Семен Юфа.

Он категорически отрицает сложившееся мнение о том, что Меркурий тоже был пирамидой.

– Мы работали на кооперативных засадах и зарабатывали много денег. Это не было мое личное предприятие, хотя я им и руководил. Каждые три месяца осуществлялись выплаты дивидендов. Меркурий не справился с оттоком денег. Люди начали забирать свои средства, чтобы вложить в финансовые проекты, которые сулили им баснословные заработки, – комментирует Юфа.

По его словам, он ни разу не встретил обманутых вкладчиков Меркурия. Со многими рассчитались еще в 1990-х, после его отъезда в Израиль. За более чем 20 лет, и только с помощью Интернета, Семен смог найти всего лишь двоих людей, которым Меркурий остался должен порядка $10 тыс. Оба – украинские канадцы. В 1990-х, чтобы рассчитаться с вкладчиками, Юфа продал свои киевские квартиры.

– Я чист перед людьми. Потому и не скрываюсь. Более того, пишите мне в Фейсбуке, если у вас остались любые вопросы по Меркурию, – отмечает Семен Юфа.

Часть 4. В шаге от вершины

– С 1987 по 1994-й вы как будто жили в состоянии аффекта. Я прав?, – спрашиваю у собеседника.

– Пожалуй, да. Это был цельный период. Я практически все время работал. С 6 утра до часу ночи. Семью почти не видел, – отвечает он.

Для Семена Юфы все закончилось в 1994-м. Он решил идти в депутаты и… проиграл.

– Это была ваша ключевая ошибка?

– Наверняка, да. Я проиграл выборы и давление со стороны организованных преступных групп, которые, как ни странно, носили форму и погоны, стала критической. Я ассоциировался с Меркурием как Стив Джобс с Apple. Потому люди, которые решили отобрать активы кооперативы, в первую очередь решили убрать меня. И когда в меня бросили гранату (спаслись чудом), понял – пора уезжать. Я уехал в Израиль. Семья осталась в Киеве. Супруге и дочери разрешили ко мне выехать только некоторое время спустя. Так что выбора у меня не было. Возможно, если бы я остался, судьба Меркурия сложилась бы иначе.

Рассказывая про проигранные выборы, в голосе Семена Юфы проскальзывают нотки сожаления. Он понимал цену ошибки. Ошибка состояла в том, что не был защищен результат избирательного процесса.

В ночь после выборов Юфа собрал в универмаге Украина весь столичный бомонд – певцы и певицы, политики, бизнесмены и просто яркие личности. Праздновалась победа. А тем временем конкурент, известный многим политик Юрий Костенко, одержал перевес в голосах. Так Семен Юфа остался без депутатства.

– В политику шли, чтобы защитить активы. На Меркурий оказывалось сильное давление. Я тоже посчитал, что пора избираться в депутаты. Сейчас я даже рад, что все так закончилось. У меня не осталось ни малейших политических амбиций. В Верховной Раде нужно много врать. А я врать не умею, – комментировал несостоявшийся депутат.

Политическая вершина Семену Юфе так и не покорилась. Миграция в Израиль не была просто отсидкой с целью переждать плохие времена. Юфе дали понять, что возвращение в Украину для него невозможно. Выбрав безопасную среду, он сразу подал документы на получение израильского гражданства, воспользовавшись еврейскими корнями.

В самом начале нашего разговора Юфа сказал, что жалеет о том, что не разделял свои доходы от доходов Меркурия. И теперь становится понятно почему. В Израиль он уехал с… $500 в кармане.

– Да, это правдивая история. Ну, тогда 500 долларов были большими деньгами. На них можно было прожить несколько месяцев. Приехав в Израиль, я получил финансовую помощь от государства. Плюс мой соратник Габри Грабович передал $15 тысяч спустя некоторое время после отъезда. Это все, с чем я начинал новую жизнь, – комментирует драматический эпизод Юфа.

В Украину он вернется только в 2015 году, после Революции Достоинства. После Майдана личные враги Юфы потеряли былое влияние. Первым делом после возвращения на Родину Семен отправился в МВД, чтобы прояснить ситуацию с Меркурием. Никаких криминальных дел против него нет и не было. Согласитесь, это никак не коррелируется с упоминаниями Меркурия в контексте масштабной финансовой пирамиды.

– Я читал в СМИ, что какой-то следователь сравнил Меркурий с итальянской мафией. Мне всегда нравился “креатив” правоохранителей. Они любили фантазировать, когда им это было на руку, – отмечает Юфа.

За границей Семен Юфа строил разные бизнесы. Самый успешный связан с раздачей спутникового Интернет-сигнала. Его компания покупала промышленные спутники, которые фактически отслужили свой срок и меняли орбиту. Это сильно удешевило продукт и позволило выйти в том числе на украинский рынок.

– Мы зарабатывали до $300 тысяч в месяц. Конечно, расходы тоже были большие. Однако они не пугали с такой маржой, – говорит предприниматель.

Свою жизнь Семен Юфа делит на несколько этапов. Говорит, история из 1990-х – скорее про романтику. Тогда сложилась уникальная ситуация, которая благоволила людям, не боявшимся рисковать и экспериментировать. А вот предпринимательский талант пришлось проявлять уже за границей. Шутит: заработать деньги в Израиле было куда сложнее, чем провести приватизацию в Украине.

Сегодня семья Семена Юфы живет в Киеве. Он вернул свой украинский паспорт. Готовится открыть био-предприятие и техно-парк в Белой Церкви, под которые нашел инвестиции в несколько миллионов долларов. Также у него есть одна большая идея, которую планирует реализовать в самое ближайшее время. Но о ней он обещал рассказывать постепенно через собственные страницы в социальных сетях, которые скоро будут доступны.

Семен Юфа очень пристально наблюдает за развитием интернет-технологий и твердо уверен, что за ними будущее. Поэтому решил сам стать частью виртуального мира и совсем скоро мы увидим его проекты, блоги и рассказы о прошлом и будущем в Фейсбуке, Ютюбе и других социальных сетях.

Богдан Старенький