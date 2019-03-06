Президент Петр Порошенко считает, что Украина имеет право на создание новых ракетных комплексов.

Президент Петр Порошенко во время заседания СНБО выразил мнение, что Украина может создавать новые мощные ракетные комплексы для защиты страны.

По его словам, Украине нужно думать о дополнительном укреплении оборонного сектора, поскольку страна еще не находится в составе НАТО, а РФ блокирует Будапештский меморандум.

– Я подчеркиваю наше право создавать современные эффективные системы вооружения для самозащиты, в том числе и мощные ракетные комплексы, – сказал президент.

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Порошенко считает, что новые ракетные комплексы должны стать еще одним фактором для сдерживания агрессии России.

К слову, президент Петр Порошенко заявил, что в Украину уже доставили турецкие беспилотники Bayraktar TB2.