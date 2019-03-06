Правительство отменило обязательность ведения книги жалоб и предложений, заменив ее более современными методами.

Кабинет министров на заседании принял пакет решений, в котором отменил ведения книги жалоб и предложений и упростил трудоустройство иностранцев в Украине.

По словам первого заместителя министра экономического развития Максима Нефедова, на ведение книги жалоб и предложений украинский бизнес ежегодно тратит около 45 млн грн. Но желающие могут и далее продолжать вести такие книги.

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Также правительство утвердило девять новых критериев для введения риск-ориентированных проверок бизнеса и упростило трудоустройство иностранцев в Украине.

Ранее Факты ICTV писали о том, что правительство призвали утвердить Совет по вопросам поддержки кинематографии.