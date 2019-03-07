Служба безопасности Украины задержала одного из чиновников Харьковского горсовета, поскольку он может сотрудничать с ФСБ.

Сотрудники СБУ задержали заместителя директора департамента Харьковского горсовета, поскольку его подозревают в работе с ФСБ России.

По информации представителя департамента контрразведки СБУ Владимира Настюка, чиновника завербовал в 2017 году полковник ФСБ Александр Ушаков.

Сотрудник Харьковского горсовета познакомился с офицером во время туристической поездки в Россию в 2016 году.

Эта встреча оказалась не последней и после этого чиновник виделся с Ушаковым в Греции, Чехии и РФ. Эти поездки он оправдывал туристическими целями или же участием в общественных мероприятиях.

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– Нами установлено, что гражданин Украины, используя свое служебное положение, а также доступ к различного рода информационным массивам и материалам, собирал и передавал российским спецслужбам информацию о молодежных организациях, движениях, их лидерах, деятельности и финансировании религиозных общин различных конфессий, – рассказал Настюк.

После задержания 5 марта чиновнику объявили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 УК Украины (Государственная измена).

Суд принял решение оставить чиновника под стражей на 60 суток.

К слову, по подозрению в растрате $2,2 млн задержали руководителей госпредприятия Спецтехноэкспорт.