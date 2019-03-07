PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Чиновника Харьковского горсовета задержали за сотрудничество с ФСБ

Служба безопасности Украины задержала одного из чиновников Харьковского горсовета, поскольку он может сотрудничать с ФСБ.

Чиновника Харьковского горсовета задержали за сотрудничество с ФСБ

Сотрудники СБУ задержали заместителя директора департамента Харьковского горсовета, поскольку его подозревают в работе с ФСБ России.

По информации представителя департамента контрразведки СБУ Владимира Настюка, чиновника завербовал в 2017 году полковник ФСБ Александр Ушаков.

Сотрудник Харьковского горсовета познакомился с офицером во время туристической поездки в Россию в 2016 году.

Эта встреча оказалась не последней и после этого чиновник виделся с Ушаковым в Греции, Чехии и РФ. Эти поездки он оправдывал туристическими целями или же участием в общественных мероприятиях.

Читайте: В Греции освободили россиянина, задержанного по запросу Украины

– Нами установлено, что гражданин Украины, используя свое служебное положение, а также доступ к различного рода информационным массивам и материалам, собирал и передавал российским спецслужбам информацию о молодежных организациях, движениях, их лидерах, деятельности и финансировании религиозных общин различных конфессий, – рассказал Настюк.

После задержания 5 марта чиновнику объявили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 УК Украины (Государственная измена).

Суд принял решение оставить чиновника под стражей на 60 суток.

К слову, по подозрению в растрате $2,2 млн задержали руководителей госпредприятия Спецтехноэкспорт.

Источник: 112 Україна

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На участников рынка подшипников оказывается силовое давление со стороны ГПУ, Нацполиции и СБУ – директор Галподшипника
Нацполиция и СБУ пытались рейдерски захватить активы китайской госкорпорации в Украине – директор
Подозревают в госизмене: задержан экс-глава Генштаба Замана
ФСБ задержала в Крыму 18-летнего украинца
Избирательной пирамидой руководил народный депутат – СБУ
Выборы 2019: СБУ проводит массовые обыски по делам о подкупе избирателей
ЧВК Вагнера набирает людей в Крыму для отправки в Судан – СБУ
Катастрофа MH17: СБУ объявила в розыск офицера ГРУ
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка