PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Добродомов снялся с выборов 2019

Дмитрий Добродомов снял свою кандидатуру с президентских выборов 2019 года.

Добродомов снялся с выборов 2019

Дмитрий Добродомов снял свою кандидатуру предвыборной гонки в пользу Анатолия Гриценка.

– Уверен, что Анатолий Гриценко выйдет во 2-й тур, – заявил Добродомов.

Дмитрий Добродомов – внефракционный народный депутат, лидер партии Народный контроль.

Читайте: Выборы 2019: Садовый подал заявление в ЦИК о снятии своей кандидатуры

Ранее Факты ICTV писали, что лидер партии Наши Евгений Мураев решил отказаться от участия в выборах президента Украины.

Источник: 112 Україна

Фото: УНІАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Виртуальный фронт Путина. Как работают российские тролли в Украине
Как пропаганда РФ работает перед выборами в Украине
Деревянко предлагает ввести голосование на выборах через интернет или почту
Последняя возможность для кандидатов создать коалицию под выборы
Мураев снял свою кандидатуру с выборов президента
Андрей Садовой – лидер партии Самопомощь и действующий мэр Львова
Одному из кандидатов в президенты предлагали 5 млн грн за снятие с выборов
Сергей Кривонос снимает свою кандидатуру с президентских выборов
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка