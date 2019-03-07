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На Украину надвигается шторм

Сегодня украинцев предупреждают о сильном ветре.

На Украину надвигается шторм

Штормовой ветер до 15-20 м/с будет наблюдаться в западных областях страны.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

– 7 марта днем в западной части Украины порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый), – говорится в сообщении.

Читайте: Тысяча молний за 5 минут! В небе над Калифорнией наблюдали редкое явление

Напомним, что в марте украинцев ждет теплая погода, которая продержится до середины месяца.

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