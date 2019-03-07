Сегодня украинцев предупреждают о сильном ветре.
Штормовой ветер до 15-20 м/с будет наблюдаться в западных областях страны.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
– 7 марта днем в западной части Украины порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый), – говорится в сообщении.
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Напомним, что в марте украинцев ждет теплая погода, которая продержится до середины месяца.
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