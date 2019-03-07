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Факты / Украина

Погода в Украине на сегодня, 7 марта (КАРТА)

Сегодня 7 марта по всей территории Украины солнечно и до +11 градусов днем.

Погода в Украине на сегодня, 7 марта (КАРТА)

Прогноз погоды на сегодня, 7 марта, публикует Укргидрометцентр.

По всей территории страны сегодня солнечно и тепло, днем 9-11 градусов выше нуля, ночью -1 -3.

Теплее всего на западе, там днем воздух прогреется до +16 градусов, в центральных, южных и северных областях немного холоднее до 12 градусов тепла днем.

Читайте: Жара +25° и заморозки: в марте Украину ждут температурные качели

К слову, Факты ICTV публиковали прогноз погоды на эту неделю в Украине.

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