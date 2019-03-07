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Факты / Украина

РФ хочет направить 8 пленных моряков на психэкспертизу – адвокат

ФСБ России планирует проверить психическое здоровье 8 пленных украинских военных моряков.

РФ хочет направить 8 пленных моряков на психэкспертизу – адвокат

Следственное управление Федеральной службы безопасности России отправит 8 пленных украинских военных моряков на психолого-психиатрическую экспертизу.

По словам адвокатов украинцев, России передали заявление о нарушении такими действиями ФСБ третьей Женевской конвенции.

Также защитники заявили, что страна-агрессор не предоставила информацию о направлении в Киев запроса о психическом здоровье пленных.

Адвокаты моряков ходатайствуют о присутствии во время процедуры.

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Кроме этого, сообщается о том, что ФСБ планирует провести следственные действия в отношении еще 12 пленных украинцев.

Как известно, 4 марта исполнилось 100 дней, как 24 украинских моряков находятся в российском плену.

Фото: Людмила Денисова

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