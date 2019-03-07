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Расхищения в оборонном комплексе. Известны первые решения суда

Соломенский районный суд Киева избрал меры действующему руководителю и 4 бывшим служащим Спецтехноэкспорта, которые причастны к растрате 55,5 млн грн.

Расхищения в оборонном комплексе. Известны первые решения суда

Суд принял решение для четырех подозреваемых и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Меры предосторожности выбрали действующему и бывшему директору Спецтехноэкспорта и трем бывшим служащим дочернего предприятия, причастных к растрате 55,5 млн грн средств государственного предприятия.

Осужденные имеют право внести залог:

  • Владислав Балбес руководитель Спецтехноэкспорта – 7 млн грн.
  • Павел Борбул экс-руководитель Спецтехноэкспорта – 1,9 млн грн.
  • Тимофей Романюк экс-директор департамента – 5 млн грн.
  • Экс-начальник сектора – 1,5 млн грн.

Бывшего заместителя директора суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Решение о возможном обжаловании в апелляционном порядке пока нет.

Ранее, 4 марта правоохранители задержали 5 человек объявив подозрение в растрате средств Спецтехноэкспорта, которое является дочерним предприятием Укрспецэкспорта и входит в концерн Укроборонпром.

Напомним, членов СНБО и Укроборонпрома обвиняют в масштабных хищениях при закупках в армии.

Источник: САП

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