Одну из улиц в Днепре предложили переименовать в честь Степана Бандеры.

В Днепре появилась петиция с предложением переименовать улицу Шмидта в улицу Степана Бандеры, говорится в протоколе заседания Днепровского горсовета.

Во время заседания также рассматривалась и петиция о запрете переименования указанной улицы в честь Степана Бандеры, поскольку она набрала необходимое количество голосов.

По результатам заседания поступила рекомендация о проведении общественных слушаний по этому вопросу.

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После них будет подготовлен проект решения о переименовании улицы или отказа в этом вопросе.

К слову, в Киеве улица Проектная будет переименована в честь участника АТО Амины Окуевой.