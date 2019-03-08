В Киеве во время Марша женщин произошли столкновения с правоохранителями.

Во время феминистической акции Марш женщин были задержаны четыре представителя праворадикальных организаций, которые устроили столкновения с правоохранителями.

Участники правых организаций Традиции и порядок и Братство пришли в противовес женщинам, которые собрались на Михайловской площади и выступали за свои права.

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В марше приняли участие около тысячи активистов. В результате столкновений с полицией задержаны как минимум четыре человека.

Порядок на марше охраняют несколько сотен полицейских и бойцов Нацгвардии.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Париже мужчине оторвало руку во время столкновения с желтыми жилетами.

Фото: РБК-Україна