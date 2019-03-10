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Штормовое предупреждение: в Украине ожидаются дожди и сильный ветер

В Украине сегодня, 10 марта, объявлено штормовое предупреждение.

Штормовое предупреждение: в Украине ожидаются дожди и сильный ветер

В Украине ожидаются дожди и сильный ветер.

В течение суток порывы ветра в западных областях страны будут достигать 25-28 м/с.

Читайте: Жара +25° и заморозки: в марте Украину ждут температурные качели

На остальной территории страны ожидаются ветры со скоростью 15-20 м/с (2 уровень опасности, оранжевый).

Ранее Факты ICTV писали, что в штате Алабама (США) образовались несколько смерчей, которые привели к большим разрушениям.

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