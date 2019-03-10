В это воскресенье христиане просят друг у друга прощения за обиды, ведь 10 марта – Прощеное воскресенье, после которого начинается Великий пост.

Слова прощения должен сказать каждый. В этот день стоит задуматься над своими поступками, словами и даже мыслями.

Прощеное воскресенье – замечательный повод помириться с кем-то, начать пост с доброй, чистой душой, сосредоточиться на духовной жизни, позаботившись, что никто на вас не держит обиду.

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Попросить примирения можно и через СМС:

Просить прощения в Прощеное воскресенье –

Так давно заведено в нашей Украине,

Простите меня, когда я чем-то согрешил,

Простите меня, а я вас уже давно простил.

***

В день воскресенья ты прости,

Удачи я тебе желаю,

Желаю я вперед идти

И все исполнится, я знаю!

***

Нам Бог велел обиды забывать,

И я тебя сейчас за все прощаю.

Прости меня и ты, чтобы нам снова

Дружить, как раньше, я об этом мечтаю.

***

Пусть в душе прольется свет,

Я вам искренне желаю,

Чтоб услышали в ответ:

Бог простит и я прощаю!

***

В Прощеное воскресенье

У тебя прошу прощения.

Ты прости и улыбнись,

Пусть добрее станет жизнь!

К слову, с понедельника начинается Великий пост. Факты ICTV публиковали календарь питания на этот период.