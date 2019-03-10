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Факты / Украина / Общество

СМС-поздравления с Прощеным воскресеньем

В это воскресенье христиане просят друг у друга прощения за обиды, ведь 10 марта – Прощеное воскресенье, после которого начинается Великий пост.

СМС-поздравления с Прощеным воскресеньем

Слова прощения должен сказать каждый. В этот день стоит задуматься над своими поступками, словами и даже мыслями.

Прощеное воскресенье – замечательный повод помириться с кем-то, начать пост с доброй, чистой душой, сосредоточиться на духовной жизни, позаботившись, что никто на вас не держит обиду.

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Попросить примирения можно и через СМС:

Просить прощения в Прощеное воскресенье –
Так давно заведено в нашей Украине,
Простите меня, когда я чем-то согрешил,
Простите меня, а я вас уже давно простил.

***

В день воскресенья ты прости,
Удачи я тебе желаю,
Желаю я вперед идти
И все исполнится, я знаю!

***

Нам Бог велел обиды забывать,
И я тебя сейчас за все прощаю.
Прости меня и ты, чтобы нам снова
Дружить, как раньше, я об этом мечтаю.

***

Пусть в душе прольется свет,
Я вам искренне желаю,
Чтоб услышали в ответ:
Бог простит и я прощаю!

***

В Прощеное воскресенье
У тебя прошу прощения.
Ты прости и улыбнись,
Пусть добрее станет жизнь!

К слову, с понедельника начинается Великий пост. Факты ICTV публиковали календарь питания на этот период.

Фото: Dreamstime

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