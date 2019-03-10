В это воскресенье христиане просят друг у друга прощения за обиды, ведь 10 марта – Прощеное воскресенье, после которого начинается Великий пост.
Слова прощения должен сказать каждый. В этот день стоит задуматься над своими поступками, словами и даже мыслями.
Прощеное воскресенье – замечательный повод помириться с кем-то, начать пост с доброй, чистой душой, сосредоточиться на духовной жизни, позаботившись, что никто на вас не держит обиду.
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Попросить примирения можно и через СМС:
Просить прощения в Прощеное воскресенье –
Так давно заведено в нашей Украине,
Простите меня, когда я чем-то согрешил,
Простите меня, а я вас уже давно простил.
***
В день воскресенья ты прости,
Удачи я тебе желаю,
Желаю я вперед идти
И все исполнится, я знаю!
***
Нам Бог велел обиды забывать,
И я тебя сейчас за все прощаю.
Прости меня и ты, чтобы нам снова
Дружить, как раньше, я об этом мечтаю.
***
Пусть в душе прольется свет,
Я вам искренне желаю,
Чтоб услышали в ответ:
Бог простит и я прощаю!
***
В Прощеное воскресенье
У тебя прошу прощения.
Ты прости и улыбнись,
Пусть добрее станет жизнь!
К слову, с понедельника начинается Великий пост. Факты ICTV публиковали календарь питания на этот период.